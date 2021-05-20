Леса и изменение климата: «Мы не можем найти выход из климатического кризиса»

Некоторые климатические активисты выступают за широкомасштабные кампании по посадке деревьев в лесах по всему миру, чтобы поглотить удерживающий тепло углекислый газ и помочь обуздать изменение климата.

Но в статье «Перспективы», запланированной к публикации в журнале 21 мая. Наука, ученый-климатолог из Мичиганского университета и его коллега из Аризонского университета говорят, что идея посадки деревьев вместо прямого сокращения выбросов парниковых газов может быть несбыточной мечтой.

«Мы не можем найти выход из климатического кризиса», — сказал Дэвид Бреширс из Аризоны, ведущий эксперт по смертности деревьев и вымиранию лесов на Западе. Его соавтором является Джонатан Оверпек, декан Школы окружающей среды и устойчивого развития UM и эксперт по палеоклимату и взаимодействиям климата и растительности.

Вместо того, чтобы тратить деньги на посадку большого количества деревьев таким образом, который обречен на провал, имеет смысл сосредоточиться на поддержании здоровья существующих лесов, чтобы они могли продолжать действовать как «поглотители» углерода, удаляя углерод из атмосферы посредством фотосинтеза и сохраняя по словам исследователей, он содержится в деревьях и почвах. В то же время выбросы должны быть сокращены как можно больше и как можно быстрее.

Оверпек и Бреширс говорят, что они надеются, что роль мировых лесов — и, в частности, насущная необходимость защитить существующие леса и сохранить их нетронутыми — будет всесторонне обсуждаться, когда мировые лидеры действий по борьбе с изменением климата соберутся на конференции по изменению климата COP26 в Глазго в ноябре этого года.

«Директивным органам необходимо задействовать новые научные, политические и финансовые механизмы, оптимизированные для беспокойства и изменения растительности, которое невозможно остановить, а также для обеспечения того, чтобы деревья и леса, которые мы хотим посадить или сохранить для углерода, который они улавливают, выживают в условиях изменения климата. и другие человеческие угрозы », — написали Оверпек и Бреширс.

«Неспособность решить эту проблему будет означать, что большие земные запасы углерода будут потеряны в атмосфере, что ускорит изменение климата и воздействие на растительность, которое угрожает многим другим экосистемным услугам, от которых зависят люди».

Сохранение здорового состояния лесов потребует нового подхода к управлению лесами, который Оверпек и Бреширс называют управлением для изменений. В качестве первого шага директивные органы и землеустроители должны признать неизбежность дополнительных крупномасштабных изменений растительности.

Изменение климата повлекло за собой рекордные лесные пожары на западе Соединенных Штатов, Австралии и других местах, а также обширную гибель деревьев, которая в значительной степени связана с более жаркими и засушливыми климатическими явлениями. По мнению Overpeck и Breshears, эти тревожные тенденции будут усиливаться по мере потепления климата.