Не графен: исследователи открыли новый тип атомно-тонкого углеродного материала

Углерод существует в различных формах. Помимо алмаза и графита, недавно были обнаружены формы с удивительными свойствами. Например, графен толщиной всего в один атомный слой — самый тонкий из известных материалов, а его необычные свойства делают его чрезвычайно привлекательным кандидатом для таких приложений, как электроника будущего и высокотехнологичная инженерия. Недавно учеными был открыт еще один вид подобных материалов, о чем специалисты сообщили на сайте Phys.org

В графене каждый атом углерода связан с тремя соседями, образуя шестиугольники, расположенные в сотовой сети. Теоретические исследования показали, что атомы углерода могут также располагаться в других плоских схемах сети, при этом, все еще связываясь с тремя соседями, но ни одна из этих предсказанных сетей до сих пор не была реализована.

Исследователи из Марбургского университета в Германии и Университета Аалто в Финляндии открыли новую углеродную сеть, которая атомарно тонка, как графен, но состоит из квадратов, шестиугольников и восьмиугольников, образующих упорядоченную решетку. Они подтвердили уникальную структуру сети с помощью сканирующей зондовой микроскопии и продемонстрированы, что ее электронные свойства сильно отличаются от свойств графена

В отличие от графена и других форм углерода, новая бифениленовая сетка обладает металлическими свойствами. Узкие полоски сетки, шириной всего 21 атом, уже ведут себя как металл, в то время как графен такого размера является полупроводником. «Эти полосы можно использовать в качестве проводников в будущих электронных устройствах на основе углерода», — сказал профессор Майкл Готфрид из Марбургского университета, возглавляющий группу разработчиков этой идеи.