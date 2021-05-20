 

“Притягивают капли”: Ученые создали устройство для круглосуточного получения воды из воздуха

20.05.2021, 22:54, Разное
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Американские исследователи провели исследование, в ходе которого создали устройство, позволяющее круглосуточно преобразовывать воздух в воду. По словам исследователей, наибольшую эффективность новинка способна демонстрировать в прибрежных районах.
Отправной точкой исследования ученых, представляющих Калифорнийский технологический институт, стала проблема нехватки питьевой воды на Земле, обусловленная постоянным ростом населения на планете. После проведения изыскательских мероприятий специалистами была создана микроархитектурная гидрогелевая мембрана из крошечных шипов, напоминающих иглы ели. В дневной период для производства воды устройством используется генерация солнечного пара, а ночью – сбор тумана. В частности, на территории прибрежных районов, где генерация пара является особо эффективной, производится конденсация рассеянной в воздухе влаги, впоследствии превращаемой в питьевую воду. Сбор же тумана нуждается в наличии низко лежащих облаков вдоль морского побережья, отягощенных каплями воды. Примечательно, что обычно для реализации двух упомянутых технологий необходимы различные материалы и составляющие, однако разработчики сумели осуществить объединение их в одно устройство, работающее круглосуточно.

“Эти шипы, которые мы называем микро-деревьями, притягивают микроскопические капли воды, которые подвешены в воздухе, позволяя им скользить вниз по основанию и сливаться с другими каплями. В конечном итоге влага попадает в резервуар”, – объяснили авторы разработки. К слову, по результатам эксперимента мембрана, имеющая площадь в 125 квадратных сантиметров, смогла собрать около 35 мл воды, используя туман, и около 125 мл – из солнечного пара. Материалы научной работы были опубликованы в Nature Communications.

Источник: mir24.tv



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