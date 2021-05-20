 

В Киеве прорвало теплотрассу, фонтан разбил порядка 10 автомобилей

20.05.2021, 22:52, Новости дня
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“Вода в трубопроводе находилась под давлением, из-за чего в результате прорыва образовался поток и произошел провал асфальта. Повреждение обнаружено во время гидравлических испытаний теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-5”, – пояснили в ведомстве. 

Аварийная бригада перекрыла подачу горячей воды и начала ремонтные работы. Трубопровод эксплуатируется с 1978 года, отметили в КГГА. 

“Киев Оперативный” обнародовал в Facebook видео, на котором видно, что поток воды, камней и грязи бил фонтаном на несколько метров, а также фото последствий.

https://www.facebook.com/KyivOperativ/videos/800542537329236/

Судя по снимкам, фрагменты асфальта и камни разбили порядка 10 припаркованных в районе прорыва автомобилей. 

https://www.facebook.com/KyivOperativ/posts/1261982327531184

Также видео публикуют пользователи в соцсетях. 

https://www.facebook.com/anna.kravchinska/videos/4078704195558242/

По предварительной информации, никто не пострадал.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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