В Киеве прорвало теплотрассу, фонтан разбил порядка 10 автомобилей

“Вода в трубопроводе находилась под давлением, из-за чего в результате прорыва образовался поток и произошел провал асфальта. Повреждение обнаружено во время гидравлических испытаний теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-5”, – пояснили в ведомстве.

Аварийная бригада перекрыла подачу горячей воды и начала ремонтные работы. Трубопровод эксплуатируется с 1978 года, отметили в КГГА.

“Киев Оперативный” обнародовал в Facebook видео, на котором видно, что поток воды, камней и грязи бил фонтаном на несколько метров, а также фото последствий.

https://www.facebook.com/KyivOperativ/videos/800542537329236/

Судя по снимкам, фрагменты асфальта и камни разбили порядка 10 припаркованных в районе прорыва автомобилей.

https://www.facebook.com/KyivOperativ/posts/1261982327531184

Также видео публикуют пользователи в соцсетях.

https://www.facebook.com/anna.kravchinska/videos/4078704195558242/

По предварительной информации, никто не пострадал.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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