В Киеве прорвало теплотрассу, фонтан разбил порядка 10 автомобилей
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“Вода в трубопроводе находилась под давлением, из-за чего в результате прорыва образовался поток и произошел провал асфальта. Повреждение обнаружено во время гидравлических испытаний теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-5”, – пояснили в ведомстве.
Аварийная бригада перекрыла подачу горячей воды и начала ремонтные работы. Трубопровод эксплуатируется с 1978 года, отметили в КГГА.
“Киев Оперативный” обнародовал в Facebook видео, на котором видно, что поток воды, камней и грязи бил фонтаном на несколько метров, а также фото последствий.
https://www.facebook.com/KyivOperativ/videos/800542537329236/
Судя по снимкам, фрагменты асфальта и камни разбили порядка 10 припаркованных в районе прорыва автомобилей.
https://www.facebook.com/KyivOperativ/posts/1261982327531184
Также видео публикуют пользователи в соцсетях.
https://www.facebook.com/anna.kravchinska/videos/4078704195558242/
По предварительной информации, никто не пострадал.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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