Мнение: Байден призывает “сворачивать” войну в Палестине

О призывах Байдена сворачивать войну в Палестине.

Нетаньяху «отмахнулся» от призывов Байдена добиться прекращения огня в Газе

В телефонном разговоре американский президент потребовал, чтобы израильский премьер-министр существенно понизил уровень напряжённости в конфликте с Палестиной. Но Биньямин Нетаньяху проигнорировал слова американского президента и заявил, что намерен продолжить операцию в секторе Газа до «выполнения поставленных целей», пишет Daily Mail.

Daily Mail: Нетаньяху «отмахнулся» от призывов Байдена добиться прекращения огня в ГазеReuters

В телефонном разговоре Джо Байден призвал Биньямина Нетаньяху уменьшить масштабы наступлений в секторе Газа. Но израильский премьер «отмахнулся от» призывов американского президента и заявил, что намерен продолжить операцию в палестинском анклаве, пишет Daily Mail.

Звонок Байдена Нетаньяху ознаменовал сдвиг в публичной позиции американского президента. Ранее он всецело поддерживал право Израиля принимать ответные меры на ракетные атаки ХАМАС, обращает внимание Daily Mail.

По мнению издания, глава Белого дома столкнулся с давлением однопартийцев, которые потребовали от него занять более жёсткую позицию в отношении израильских ударов. «Права палестинцев — это не разменная монета, и их необходимо защищать, а не торговать ими», — сказала Байдену конгрессвумен-демократ Рашида Тлаиб во время визита президента в Детройт.

«Президент сообщил премьер-министру, что сегодня он ожидает значительного снижения уровня напряжённости на пути к прекращению огня, — заявила представительница Белого дома Карин Жан-Пьер. — Два лидера подробно обсудили положение дел в Газе, прогресс Израиля в ослаблении боевого потенциала ХАМАС и других террористических элементов, а также продолжающиеся дипломатические усилия региональных правительств и Соединённых Штатов».

По словам Жан-Пьер, цель Вашингтона — «устойчивое спокойствие». «Президент занимался этим вопросом давно, на протяжении десятилетий. На его взгляд, нам нужно придерживаться такого подхода. Он хочет убедиться, что мы покончили с наблюдаемыми нами насилием и страданием палестинского и израильского народов», — добавила она.

Нетаньяху отреагировал на звонок Байдена. Премьер подчеркнул, что его страна продолжит боевую операцию в Газе, «чтобы вернуть спокойствие и безопасность гражданам Израиля». Его риторика свидетельствует о растущем расколе между Тель-Авивом и Вашингтоном, считает Daily Mail.

Нетаньяху отказался рассматривать идею перемирия, настаивая, что Израиль борется за «восстановление мира». «Есть только два пути, которыми вы можете справиться с ними (ХАМАС. — ИноТВ): их можно победить, и эта возможность всегда остаётся открытой, или сдержать. И мы сейчас занимаемся силовым сдерживанием, но я должен сказать, что мы ничего не исключаем», — отметил Нетаньяху на встрече с иностранными послами.

Он добавил, что израильское наступление закончится, когда все задачи будут выполнены. «Мы не стоим с секундомером, — сказал Нетаньяху на закрытой встрече с прессой. — Мы позаботимся о целях операции».

https://russian.rt.com/inotv/2021-05-20/Daily-Mail-Netanyahu-otmahnulsya-ot

Естественно, что Нетаньяху отказывается останавливать войну, потому что своих целей он не добился и продать произошедшее как победу будет затруднительно даже в Израиле, в то время как обстреливающей Израиль 10 дней ХАМАС будет ходить королем в ожидании новых траншей на восстановление Газы и заготовку новых ракет для следующего раунда. Поэтому кампания и продолжается, правда чем дальше, тем меньше в ней сугубо военного смысла – в Газе элементарно недостаточно военных целей, чтобы объяснить разрушение домов или водопроводов военной необходимостью, что и дает палестинцам возможность все интенсивнее использовать результаты ударов Израиля в своей пропагандистской кампании.

Байден вынужден давить на Нетаньяху как в связи с давлением левых фракций Демократической партии, которые требуют более интенсивной реакции на происходящее в Палестине (Группа конгрессменов во главе с Окасио-Кортес уже предпринимает усилия, чтобы заблокировать поставки оружия Израилю из США на 735 млн. долларов), а также из-за нежелания подвергать риску переговоры о ядерной сделки с Ираном. Чем дольше идет война, тем больше она доставляет неудобств для администрации Байдена в силу тех гарантий, которые Вашингтон давал Израилю. Некоторые из этих гарантий под давлением сторонних обстоятельств, начинают тяготить администрацию Байдена, отсюда и призывы "сворачиваться", даже при полном понимании Вашингтоном, что сворачиваться сейчас для Нетаньяху не вариант.

Разумеется, отказ Нетаньяху не значит, что отношения Израиля и США как-то сильно пострадают на длинной дистанции, тем более, что Вашингтон вполне может рассчитывать, что вместо правительства Нетаньяху в Израиле будет более удобный кабинет министров который будет не столь усердно мешать реализации внешней политики Демократической партии на Ближнем Востоке.

Тем не менее, осталось стойкое ощущение, что сухопутное вторжение в Газу, которое было объявлено командованием ЦАХАЛ, а потом внезапно остановлено под предлогом (нас неправильно поняли), стало следствием давления США, которые опасались последствий, затрагивавших вопрос заключения ядерной сделки с Ираном. Поэтому объявив о начале сухопутной операции, Израиль как бомбил, так и бомбит Газу, ЦАХАЛ топчется у границы сектора, а ХАМАС и Исламский джихад, как сидели, так и сидят в своих бункерах и тоннелях, периодически запуская ракеты по Израилю (постепенное снижение кол-ва пусков прозрачно намекает, что запасы ракет в Газе не бесконечные, а возможности для их производства ограничены).

Идеальный вариант для ХАМАС и Исламского Джихада, выпустить все или почти все ракеты по Израилю (фактически. реализовав весь свой текущий потенциал по нанесению прямого ущерба Израилю), после чего зафиксировать новый статус-кво до следующего раза. Как вариант, когда запасы подойдут к исчерпанию, в Газе могут объявить на 1-3 дня одностороннее перемирие, дабы Израиль бомбил в гордом одиночестве, что создаст необходимые картинки с Израилем, как единственной стороной, которая жаждет войны, что приведет к дальнейшему росту международного давления на Израиль и направлению событий в русло дипломатических переговоров выгодных ХАМАС.

Варианты с победой для Нетаньяху куда как более туманны. ХАМАС снова избегает уничтожения, неся лишь восполнимые человеческие и материальные потери, которые уже сейчас конвертируются в рост его политической и идеологической капитализации. Вариант с правительством Лапида-Беннета до сих пор не снят с повестки дня, а ведь после окончания войны, напрямую будет подниматься вопрос работы полиции во время "еврейских погромов" и выступлений палестинцев, что также может быть использовано против Нетаньяху. Ему нужна яркая победа, но ее пока что нет и не ясно, как он ее сможет достичь, просто бомбя жилые дома и инфраструктуры в Газе. Тут перед Израилем ровно та же самая проблема, что и с ударами по Сирии – сами по себе удары в лучшем случае ни к чему не ведут и не мешает реализации стратегической линии оппонентов. Иран как закреплялся в Сирии, так и закрепляется. Ущерб от ударов идет по графе "издержки". С ХАМАС ровно та же история, с поправкой на то, что ХАМАС зависит от внешней поддержки и покрытие издержек будет зависеть не от его собственных возможностей, а от оперативной щедрости Катара, Турции, Ирана и других.

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