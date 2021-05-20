“Соучаствующее проектирование”: как москвичи могут повлиять на благоустройство дворов

Благодаря программе “Соучаствующее проектирование” каждый москвич может обсудить идеи по благоустройству вместе с профессиональными архитекторами. Проект заинтересовал жителей столицы – в нем участвовали горожане самых разных возрастов.

Сейчас обсуждается благоустройство 17 дворов и трех общественных пространств. Заключительный этап пройдет в июне.

Больше всего москвичи хотят дополнительного озеленения дворов, обновления детских и игровых площадок, установки уличных тренажеров, оборудования площадок для дрессировки собак.

Среди предложений – установить во дворах столы для игры в пинг-понг, оборудовать парковки для велосипедов и самокатов. Также горожане заинтересованы в расширении существующих спортивных площадок, организации зон с тренажерами для людей всех возрастов, в том числе пенсионеров.

Есть у участников обсуждений и предложения по совершенствованию детских площадок. Высказывались идеи покрыть игровую площадку для малышей искусственным газоном, организовать зоны с навесом для развивающих занятий, проведения дни рождений.

“Также хотелось бы иметь место, где удобно расположиться с ноутбуком для работы, где предусмотрены розетки для зарядки», — отметил один из участников обсуждений.

“Соучаствующее проектирование” состоит из трех этапов. Направить предложение очень просто: достаточно зайти на сайт программы, выбрать на карте адрес и кликнуть по соответствующей кнопке.