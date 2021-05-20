 

“Соучаствующее проектирование”: как москвичи могут повлиять на благоустройство дворов

20.05.2021, 22:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Благодаря программе “Соучаствующее проектирование” каждый москвич может обсудить идеи по благоустройству вместе с профессиональными архитекторами. Проект заинтересовал жителей столицы – в нем участвовали горожане самых разных возрастов.

Сейчас обсуждается благоустройство 17 дворов и трех общественных пространств. Заключительный этап пройдет в июне.

Больше всего москвичи хотят дополнительного озеленения дворов, обновления детских и игровых площадок, установки уличных тренажеров, оборудования площадок для дрессировки собак.

Среди предложений – установить во дворах столы для игры в пинг-понг, оборудовать парковки для велосипедов и самокатов. Также горожане заинтересованы в расширении существующих спортивных площадок, организации зон с тренажерами для людей всех возрастов, в том числе пенсионеров.

Есть у участников обсуждений и предложения по совершенствованию детских площадок. Высказывались идеи покрыть игровую площадку для малышей искусственным газоном, организовать зоны с навесом для развивающих занятий, проведения дни рождений.

“Также хотелось бы иметь место, где удобно расположиться с ноутбуком для работы, где предусмотрены розетки для зарядки», — отметил один из участников обсуждений.

“Соучаствующее проектирование” состоит из трех этапов. Направить предложение очень просто: достаточно зайти на сайт программы, выбрать на карте адрес и кликнуть по соответствующей кнопке.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.11 / Яд в детском питании

12.08 / Юлианна Караулова в купальнике поспорила с фанатами о размере своей груди

25.09 / Мнение: Дизайнеру ВАЗ-2110 стыдно за внешний вид новых BMW

03.11 / Королева Елизавета II и принц Филипп вместе проведут вторую волну самоизоляции

03.03 / Хабаровский край получит на ремонт дорог 565 млн рублей

24.11 / Мнение: Либеральному миропорядку подрезали крылья

28.12 / В Коми маленькая собачка спасла ребенка от волка

19.03 / Пресс-секретарь Байдена назвала Путина человеком с “толстой кожей”

23.11 / Владимир Зеленский заявил о выздоровлении от COVID-19

30.09 / Медики: Кожа взрослого может регенерировать без шрамов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика