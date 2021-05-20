 

Крушение Як-130 в жилом секторе попало на видео

20.05.2021, 22:30, Разное
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В городе Барановичи в Брестской области на западе Белоруссии потерпел крушение учебный самолет Як-130. На борту находились майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куканенко, они погибли. Благодаря их мужественным действиям жертв на земле при крушении удалось избежать. Сам момент крушения попал на видео, передает Пятый канал. Его засняла камера видеорегистратора случайного автомобилиста.



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