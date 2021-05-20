Власти Израиля утвердили прекращение огня в секторе Газа

Кабинет министров Израиля по вопросам безопасности утвердил прекращение огня в конфликте с Палестиной, сообщают СМИ.

Как информирует 12-й канал израильского телевидения, кабмин «утвердил прекращение огня», передает РИА «Новости».

Тем временем член политбюро ХАМАС Осама Хамдан, слова которого приводит Associated Press, заявил, что палестинское движение способно продолжать обстрел Израиля несколько месяцев. Однако он полагает, что в ближайшие сутки может быть достигнут прогресс в вопросе прекращения огня. От Израиля требуют, чтобы израильская полиция согласилась больше не входить на территорию комплекса мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

В четверг СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Израиль официально уведомил Египет о планах по прекращению военной операции в секторе Газа. Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая.