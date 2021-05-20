Освещающая возможность лечения инсульта: нанофотосинтез

Заблокированные кровеносные сосуды в мозгу пациентов, перенесших инсульт, препятствуют попаданию богатой кислородом крови к клеткам, вызывая серьезные повреждения. Растения и некоторые микробы производят кислород посредством фотосинтеза. Что, если бы существовал способ заставить фотосинтез происходить в мозгу пациентов? Теперь исследователи, сообщающие в ACS ‘ Нано буквы сделали это в клетках и на мышах, используя сине-зеленые водоросли и специальные наночастицы, в демонстрационной демонстрации.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от инсультов ежегодно умирает 5 миллионов человек во всем мире. Выживают еще миллионы, но они часто имеют инвалидность, например, проблемы с речью, глотанием или памятью. Наиболее частой причиной является закупорка кровеносных сосудов в головном мозге, и лучший способ предотвратить необратимое повреждение мозга от этого типа инсульта — как можно скорее растворить или удалить закупорку хирургическим путем. Однако эти параметры работают только в течение короткого промежутка времени после инсульта и могут быть опасными. Сине-зеленые водоросли, такие как Synechococcus elongatus, ранее изучались для лечения недостатка кислорода в тканях сердца и опухолях с помощью фотосинтеза. Но видимый свет, необходимый для запуска микробов, не может проникнуть через череп, и, хотя ближний инфракрасный свет может проходить сквозь него, его недостаточно для непосредственной активации фотосинтеза. Наночастицы с «повышающим преобразованием», часто используемые для визуализации, могут поглощать фотоны ближнего инфракрасного диапазона и излучать видимый свет. Итак, Линь Ван, Чжэн Ван, Гуобинь Ван и его коллеги из Университета науки и технологий Хуачжун хотели посмотреть, смогут ли они разработать новый подход, который когда-нибудь можно будет использовать для пациентов с инсультом, объединив эти части — S. elongatus, наночастицы и ближний инфракрасный свет — в новой «нано-фотосинтетической» системе.

Исследователи объединили S. elongatus с наночастицами неодима с повышающим преобразованием, которые преобразуют проникающий в ткани ближний инфракрасный свет в видимую длину волны, которую микробы могут использовать для фотосинтеза. В клеточном исследовании они обнаружили, что подход нанофотосинтеза снижает количество нейронов, погибших после кислородной и глюкозной депривации. Затем они вводили микробы и наночастицы мышам с заблокированными церебральными артериями и подвергали мышей воздействию света, близкого к инфракрасному. Терапия уменьшила количество умирающих нейронов, улучшила двигательную функцию животных и даже помогла новым кровеносным сосудам начать расти. Хотя это лекарство все еще находится на стадии тестирования на животных, оно обещает когда-нибудь перейти к клиническим испытаниям на людях, говорят исследователи.