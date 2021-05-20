Мнение: Детский вопрос про охрану здоровья

В пылу споров вокруг ковида и вакцинации пришло в голову сделать странную вещь – заглянуть в Конституцию РФ. Согласен – смешно. Но захотелось посмотреть, что скажет Основной Закон в ответ на революционное предложение Испуганных Ковидом – запретить оказывать бесплатную медицинскую помощь тем гражданам, которые не прошли вакцинацию, но все же заболели ковидом. В переводе это, видимо, означает, что злостно отказавшимся от вакцин надо не давать кислород, когда они задыхаются – поскольку никакого “лечения от ковида” все равно нет.

И что же? Читаем:

Статья 41 Конституции Российской Федерации.

1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.

Гм… Ого! Вон оно как! Признайтесь, друзья, что вы, как и я, видите эту статью в первый раз в жизни. Удивление мое не знает границ.

Ну, во-первых – сразу понятно, что все предложения типа “нет вакцины – нет медпомощи” идут лесом; отказать в медпомощи “в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения” НЕЛЬЗЯ – это совершенно ясно и недвусмысленно следует из текста Конституции. Другими словами, закон об отказе невакцинированным принять можно – но для этого придется сначала поменять саму Конституцию. Как говорится – давно на пеньках не голосовали!

Ну а второе – более широкое недоумение: как в свете статьи 41 Конституции выглядят все эти бесконечные призывы в СМИ и на биллбордах “Давайте соберем девочке Маше на операцию”?! Прямо ведь пишут: если девочке Маше (мальчику Пете) не сделать операцию в течение …. дней, он (она) умрут! Счет больницы заждался вашего перевода!! Врачи замерли в операционной, потеют в масках – не начнут, пока не увидят ваши деньги на счету!

Странный, конечно, вопрос, но… А как же Конституция? Спасти от смерти – это разве не “оказать медицинскую помощь”? Просто интересно – а как государственные юристы изворачиваются из этой очевидной коллизии? Что-нибудь из области откровенной демагогии – типа “оказать медпомощь” понятие растяжимое, градусник поставил – уже “медпомощь”? Но это ведь дешевка – применять такие толкования к Конституции, словно это не Основной Закон государства, а договор, подсунутый мошенниками со специально максимально размытыми формулировками.

В принципе, если понимать статью 41 буквально – никакая ЧАСТНАЯ медицинская практика в стране вообще не нужна: тебе и так, как гражданину РФ, должны оказать любую медпомощь в в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения…

(КСТАТИ, тут еще один забавный момент, демонстрирующий, что в РФ к Конституции относятся как к половой тряпке. Вы ведь заметили эту формулировку – “муниципальные учреждения здравоохранения”? В Конституции она есть, а в реальности – уже давно нет. Почему? Потому что в РФ федеральным законом все муниципальные больницы, медпункты и поликлиники “переданы” на уровень выше – субьектам Федерации. Как переданы? Ну вот так и переданы. Были муниципальные – стали областные. У муниципалитетов, то есть у органов местного самоуправления, просто изъяли функцию здравоохранения. Теперь, если какой-нибудь мэр или глава района вздумает поддерживать в любой форме врачей или медпункты – он рискует загреметь в тюрьму лет на 5 – по статье за “нецелевое расходование средств” (введена при Путине). Вот так и получается – Конституция в одной из основных статей поминает некие муниципальные функции, которые по факту у муниципалитетов давно отобрали. И никого не парит – подумаешь, Конституция…)

Ну а что касается статьи 41 – даже без изучения понятно, что в России эта статья по факту давно ДЕЗАВУИРОВАНА судебной практикой и государственными “толкователями”. То есть где-то там уже “объяснили”, что все формулировки данной статьи не имеют смысла. Если “по чесноку” – в июле прошлого года ее должны были бы отменить вовсе, чтобы не мозолила глаза и не внушала гражданам напрасные надежды. Но это было бы непопулярным решением и могло бы помешать гражданам проголосовать за ГЛАВНОЕ – то единственное, ради чего все “поправки к Конституции” вообще были затеяны. Речь, конечно, об “обнулении сроков”.

Поэтому статью 41 оставили торчать бельмом на глазу. Благо, граждане свою Конституцию все равно не знают и не читают; они ее не принимали, они за нее не боролись, они понятия не имеют, что там и зачем.