 

“Московский вечер”: Катерина Шпица впечатлила поклонников эффектным вечерним нарядом

20.05.2021, 21:56, Разное
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Популярная актриса Катерина Шпица разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором продемонстрировала эффектный вечерний наряд для свидания с мужем. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.
На опубликованном в микроблоге фото красотка предстала на фоне столичного пейзажа с размещенным поблизости “крутым” мотоциклом, одетой в длинное атласное платье черного цвета, дополненное в области бюста нежным кружевом, и лаконичные босоножки. Уши Катерины Шпицы были украшены большими серьгами, а губы она накрасила помадой яркого вишневого оттенка. “Московский вечер. Фото by #муж”, – такой лаконичной тирадой сопроводила изображение хозяйка аккаунта. К слову, далее она дала ссылку на страницу дизайнера одежды, у которого она приобрела эффектный наряд.

Многочисленные подписчики выразили восторг как впечатляющим образом Катерины Шпицы, так и красотой артистки. Отдельно многие поклонники отметили и супруга любимицы Руслана Панова, мастерски снявшего фотокомпозицию.



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