Компания OnePlus готовит свой первый смартфон на процессоре MediaTek вместо Qualcomm Snapdragon

Компания OnePlus вскоре представит свой первый смартфон, работающий не на Qualcomm Snapdragon. Новый аппарат, основанный на процессоре от MediaTek, при этом SoC будет очень мощным.

Смартфоны компании OnePlus уже давно приобрели популярность, как мощные, высокопроизводительные, инновационные, и при этом доступные аппараты. В последнее время бренд расширил свой ассортимент, начав выпуск девайсов среднеценовой и бюджетной категории. Однако все они работали на платформах от Qualcomm, теперь же, скорее всего, корпорация намерена еще ниже опустить ценники, перейдя на более доступные комплектующие.

Информацию о нововведениях в производстве смартфонов компанией OnePlus обнародовал известный инсайд-блогер, публикующийся под ник-неймом Digital Chat Station. Ранее он уже неоднократно точно предсказывал те, или иные события в сфере технологий, поэтому и новые данные также вызывают доверие. Пионером среди чипсетов в смартфонах OnePlus станет SoC Dimensity 1200, характеризующийся флагманскими возможностями.

Возможно, предполагают эксперты сферы высоких технологий, новым гаджетом станет Nord 2 или Nord CE 5G. Несмотря на качество и приемлемые ценники смартфонов OnePlus, их устройства занимают все так же незначительную часть на рынке, это и сподвигло руководство китайского IT-гиганта перейти на новый сегмент товаров. Поможет ли удешевление деталей повысить продажи, станет известно уже в ближайшее время. На полках магазинов новинка может появиться уже до конца июня текущего года.

Источник: www.ixbt.com