Еврокомиссия сообщила, что договоренности о цифровом COVID-сертификате достигнуты

“У нас есть соглашение по нашему предложению о европейском цифровом сертификате COVID-19”, – сказано в твите.

We have a deal on our proposal for the EU Digital COVID-19 Certificate!

More details will follow shortly ↓#StrongerTogether

— European Commission * (@EU_Commission) May 20, 2021

На своем сайте Еврокомиссия объяснила, что речь идет о “предварительном политическом соглашении” между Европейским парламентом и советом по регламенту, регулирующем цифровой COVID-сертификат.

“Это означает, что сертификат должен быть готов к концу июня, как и планировалось”, – говорится в комментарии.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сертификат “является бесплатным, безопасным и доступным для всех, он охватит вакцинацию, обследование и выздоровление”, в нем также будут защищены личные данные граждан.

Цифровой сертификат Евросоюза будет доступен в бумажном или цифровом формате и “облегчит европейцам путешествия”.

В соответствии с соглашением, цифровые COVID-сертификаты будут нести информацию о вакцинации, обследованиях и выздоровлении и будут содержать QR-код с цифровой подписью.

Контекст:

В марте Еврокомиссия представила законопроект о введении цифровых COVID-паспортов. Сертификат будет действителен во всех странах – членах ЕС, а также на территории Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Одним из первых в мире цифровой COVID-паспорт ввел Бахрейн, об этом 17 февраля писало издание Arab News. Получить его можно после введения двух доз вакцины и двухнедельного ожидания для выработки антител.

19 февраля сертификат о вакцинации против коронавируса Green Pass презентовало министерство здравоохранения Израиля. Он позволит привитым от коронавируса или выздоровевшим принимать участие в различных мероприятиях, писало издание Times of Israel.

Программу выдачи COVID-паспортов для своих граждан запустил также Китай. Сертификат разрабатывают и в Беларуси.

Бывший министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что в Украине могут запустить COVID-паспорт до 1 июля.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) критически отнеслись к идее внедрить COVID-паспорта. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отмечал, что пока неизвестно, сколько держится иммунитет после прививки.

