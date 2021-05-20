 

В партии Порошенко считают, что Зеленский не стал ему приговором

20.05.2021, 21:54, Новости дня
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“Зеленский лично, его дилетантизм и некомпетентность – это, к сожалению, приговор Украине. А для 50 тыс. украинцев, умерших от COVID-19, Зеленский как тот, кто лично несет ответственность за провал вакцинации, стал смертным приговором… Порошенко уже два года не президент. Для Зеленского пора, особенно при том объеме абсолютной власти, которой он обладает, нести ответственность за собственную неуклюжую деятельность и преступное бездействие, а не перекладывать ее на предшественников, собственное правительство или министров”, – заявили в политсиле.

В пресс-службе по итогам пресс-конференции Зеленского заявили, что “президент сам по себе, а страна сама по себе как параллельные прямые”.

Контекст:

Порошенко был избран президентом Украины не внеочередных выборах в мае 2014 года, вскоре после бегства Виктора Януковича, аннексии Крыма Россией и начала российской агрессии на Донбассе.

На выборах в 2019-м он проиграл во втором туре известному шоумену, художественному руководителю “Квартала 95” Владимиру Зеленскому. В частности, за Порошенко проголосовали 24,45% избирателей, за Зеленского – более 73%.

Во время публичных дебатов перед вторым туром, которые прошли на стадионе “Олимпийский” в Киеве, Зеленский сказал Петру Порошенко: “Я не ваш оппонент, я ваш приговор”.

На пресс-конференции 20 мая 2021 года, отвечая на вопрос основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона, Зеленский сказал, что “уже стал приговором” для Порошенко. “Он просто не хочет осознать, что произошло”, – добавил глава государства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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