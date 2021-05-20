 

Жириновский: Я трижды вакцинированный. Четвертую вакцину приму

20.05.2021, 21:54, Новости дня
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“Я трижды вакцинированный. Четвертую вакцину приму. Третья – укол у меня, но если не будет хватать антител, тогда капли в нос. Вот, четыре раза я сделаю за год. Я никого не заражу”, – сказал он.

Какими именно препаратами делал прививки политик – не уточняется.

“Говорит Москва” напоминает, что в России три вакцины от коронавируса: “Спутник V” (зарегистрирована в августе 2020 года, в РФ ее используют для массовой вакцинации), “ЭпиВакКорона” (зарегистрирована в октябре 2020 года) и “КовиВак”, созданная научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

Также впервые была запатентована форма препарата в виде спрея, отмечает радиостанция.

На сайте ЛДПР есть информация о первой и второй прививках лидера партии, их делали в сентябре российским препаратом “Спутник V”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Кампания по вакцинации в мире началась в конце 2020 года, в России – раньше. По данным агентства Bloomberg, которое отслеживает ситуацию, по состоянию на 20 мая 2021 года в мире сделали более 1,56 млрд прививок от коронавируса, в России – 24 млн.

Население РФ составляет около 144 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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