Мнение: Дамба через Берингов пролив, на сколько хватит углеводородов и первый за 20 лет токамак

1. Оказывается, помимо известных проектов по перекрытию дамбой Гибралтарского пролива и Татарского пролива, был ещё и весьма амбициозный советский проект согласно которому должен был быть перекрыт Берингов пролив:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/chto-stanet-s-rossiei-esli-postroit-dambu-mejdu-chukotkoi-i-aliaskoi-60923385fe106d59228abe84

В СССР было реализовано большое количество суперпроектов: смена русла рек, строительство АЭС, первый полет человека в космос, строительство железных дорог на тысячи километров и т.д. К одним из гигантских замыслов советских инженеров (который остался только на стадии проекта) относится также и дамба через Берингов пролив.

Этот пролив, имеющий ширину в 86 километров и максимальную глубину в 91 метр является как и межконтинентальным проливом (между Евразией и Северной Америкой), так и межокеанским (между Северным Ледовитым и Тихим океаном).

В 50-х годах прошлого века советский ученый и инженер Петр Михайлович Борисов задумал грандиозный проект — 86-километровую дамбу в этом проливе, которая, по его мнению, должна была изменить климат в Арктике и привести к потеплению в Сибири. Его проект был основан на факте того, что климат в северных широтах формируется Гольфстримом — теплым течением из Атлантики и холодными течениями из Тихого океана через Берингов пролив. Гольфстрим огибает Северную Европу, а его остатки, постепенно остывая, разворачиваются в Ледовитом океане.

Вместе с этой дамбой Борисов предполагал построить мощные насосы, которые питались бы атомными электростанциями. С помощью этих насосов он хотел перекачивать воду из Ледовитого океана в Тихий, чтобы теплое Атлантическое течение не успевало остыть. К тому же, дамба бы перегораживала течение из Берингова в Чукотское море, которое в какой-то степени препятствует остаточному атлантическому течению в Ледовитом океане.

Поэтому Петр Борисов хотел “ускорить” остаточное атлантическое течение и позволить ему еще более теплым добраться до Чукотки, изменяя климат в сторону потепления. Это, по его мнению, могло бы улучшить климат северных регионов России. Говорили даже о том, что в Якутии будут расти тропические фрукты, а льды Арктики подтают, открыв новые морские пути. <…>

…моделирование современных ученых показало, что перекрытие Берингова пролива дамбой с перекачиванием воды наоборот бы вызвало серьезное похолодание на обширных территориях России и Европы.

Ученые под руководством биофизика Валерия Карнаухова в начале 2000-х годов провели серию моделирований. Исследования показали, что такая дамба в совокупности с перекачиванием воды в Тихий океан привела бы к нарушению циркуляции Гольфстрима и даже к его полной остановке. Это бы привело к значительному похолоданию в северных широтах. Поэтому, в России, как и на большей части Евразии, мог бы наступить новый ледниковый период. Также ученые отметили, что из-за похолодания замерзли бы устья крупнейших северных рек России, из-за чего они были разлились по огромной территории Сибири.

Печально, конечно, если этот проект действительно приведёт скорее к похолоданию, а не к потеплению. Дамба-мост в Америку и плантации мандаринов в Якутии были бы для нас весьма кстати.

Однако есть подозрение, что учёные не учли при своих расчётах глобальное потепление. Если оно и вправду примет катастрофический характер, то перекрытие Берингова пролива и вызванное им похолодание могло бы в итоге сбалансировать земной климат. Поэтому данный проект следует бережно отложить в загашник на тот случай, если России снова придётся спасать человечество.

2. В апреле мы с вами обсуждали, что при текущем уровне добычи нефть в России закончится через 58 лет:

https://olegmakarenko.ru/2109605.html

К счастью, российские геологи работают не покладая рук. Согласно последним данным, нефти хватит ещё на целый год больше. А экологически чистым российским газом мы сможем потчевать Европу ещё целое столетие:

https://lenta.ru/news/2021/05/11/oil_gas/

Глава Минприроды Александр Козлов предсказал в интервью РБК, что обеспеченность всех запасов нефти в России при текущей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года. Содержание беседы приводит РИА Новости.

По его словам, где-то существуют месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку. «В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах. Перед нами стоит задача загружать Северный морской путь», — отметил Козлов.

3. У России есть стратегические наработки и на тот фантастический случай, когда нефть и газ закончатся. На днях у нас был запущен экспериментальный термоядерный токамак, на котором будут отрабатываться технологии для термоядерных реакторов будущего:

https://ria.ru/20210518/mishustin-1732787981.html

Модернизированная экспериментальная установка токамак Т-15МД станет не просто первой за последние 20 лет новой термоядерной установкой, построенной в России, но и центром исследований по программе управляемого термоядерного синтеза, объединяющим научный и технический потенциал различных коллективов РФ.

Токамак Т-15МД имеет рекордные по мировым меркам характеристики, благодаря которым он станет новым инструментом для научных исследований, с помощью которых станет возможным решение широкого спектра физических проблем и дальнейшее развитие технологий термоядерной энергетики. Одной из важнейших составляющих проекта Т-15МД станет получение данных, необходимых для создания термоядерного источника нейтронов на основе токамака.