Определены победители конкурса на создание контента для молодежи

На вторую волну конкурса поступило 490 заявок. Три проекта получили поддержку на условиях софинансирования. В число победителей попали проекты, посвященные истории России, развитию внутреннего туризма, популяризации отечественной науки.

Один из таких проектов – цикл документальных фильмов о русских ученых “Случай. Бог. Изобретатель”. Еще один проект – мобильное приложение “Москва 41”, посвященное 80-летию обороны столицы от немецко-фашистских войск.

В ходе второй конкурсной сессии отобрано восемь сериалов. Один из них называется “Фендзона” и рассказывает о студенте-психологе, который пытается изобрести методику превращения дружеских отношений в романтические. Другой сериал затрагивает тему буллинга в подростковой среде.

Первая сессия приема заявок проходила со второго по 20 ноября прошлого года. Выбрано 40 победителей. Вторая сессия длилась с 23 ноября 2020 года по 19 февраля 2021 года, третья – с 18 марта по 30 апреля. Ее итоги подведут к концу июля этого года.

Полный перечень проектов-победителей и новости проекта доступны на сайте ИРИ.