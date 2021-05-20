 

В РПЦ призвали предать анафеме Илона Маска из-за обвала биткоина

20.05.2021, 21:27, Разное
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Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) в ближайшее время рассмотрит вопрос о предании анафеме Илона Маска из-за его твитов, повлиявших на стоимость крупнейшей криптовалюты.

В РПЦ призвали предать анафеме Илона Маска– У церкви есть разные активы, мы принимаем пожертвования и в криптовалюте. Из-за хулиганства Маска мы потеряли вчера очень большие деньги. Его поведение безответственно, он явно попал под влияние дьявольских сил, им движет не христианское смирение, а гордыня и алчность. Такой человек должен быть подвергнут всеобщему порицанию и мы не можем остаться в стороне. Я призываю отлучить его от церкви, он не достоин спасения, – заявил главный казначей РПЦ, игумен Григорий.

После публикации данного заявления более 40 тысяч пользователей Twitter отписались от аккаунта Маска и занесли его в чёрный список. По оценкам экспертов предание анафеме может стать для бизнесмена катастрофой – во всём мире более 200 миллионов человек исповедуют православие, все они будут обязаны отказаться от каких-либо контактов с ним, если РПЦ официально отлучит его от церкви.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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