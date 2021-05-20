Нельзя удобрять овощ только органикой: как вырастить богатый урожай кабачков

Кабачки – это полезнейшие овощи, в которых содержится уйма витаминов и минералов, из которых можно приготовить огромное количество вкусных блюд. И если вы все еще не готовы посадить их на своем участке, потому что не знаете, как вырастить кабачки, то просто последуйте советам опытных огородников, у которых есть свои хитрости, позволяющие получить богатый урожай любимой культуры.

Посадка рассады

Как только на улице потеплеет, можно пересаживать рассаду кабачков в почву. Причем так как овощ очень любит солнечный свет и тепло, лучше высаживать его на южной или юго-западной части огорода. Ведь чем лучше прогреются кусты, тем более обильный урожай можно будет потом собрать. Да и на состояние почвы на огороде нужно посмотреть – она обязательно должна быть мягкой, чтобы через нее хорошо проходил свежий воздух.

Однако просто так с бухты-барахты пересаживать рассаду в землю нельзя. Сначала нужно будет хорошенько вскопать грядку и полить ее горячей водой. Затем в земле нужно будет сделать канавку шириной 5 см, и туда уже можно высаживать саженцы, каждый из которых со всех сторон до семядольных листков следует присыпать грунтом, а затем обильно полить водой. А когда жидкость впитается, сверху землю нужно присыпать перегноем и обложить соломой либо сухой травой.

Полив

Очень важное место в выращивании кабачков занимает их полив, который в первое время нужно осуществлять лишь раз в три дня. Ведь эта овощная культура больше любит солнышко и тепло, так что избыток влаги для нее будет губительным. Именно поэтому когда кабачки зацветут, поливать их нужно будет еще реже – всего пару раз в неделю после проведения процедуры рыхления почвы. Но самое главное, что когда растение начнет плодоносить, полив нужно будет сократить всего до раза в 7 дней, но выливать на один куст следует 20 литров воды. А когда до начала сбора урожая останется всего десять дней, кабачки нужно вообще перестать поливать, так как иначе они могут начать гнить.

Подкормка

Но еще более важно для сбора отличного урожая овощей своевременно удобрять растения. И первый раз это нужно сделать спустя 1-1,5 недели после высадки рассады. Для этого лучше всего воспользоваться комплексными неорганическими удобрениями, для приготовления которых достаточно растворить в десяти литрах воды столовую ложку калийной соли, суперфосфата и сульфата аммония.

Второй раз подкармливать кабачки нужно в тот момент, когда появятся соцветия. Здесь лучше всего подойдут органические удобрения. Например, можно подкормить растение дрожжами, взяв 200 грамм свежих дрожжей, которые нужно будет развести в десяти литрах теплой воды, чтобы вылить потом это удобрение прямо под корень.

Также во время цветения популярна подкормка, для которой пару столовых ложек нашатырного спирта нужно развести в десяти литрах воды. А во время плодоношения неплохо было бы удобрить кабачки коровяком либо древесной золой.