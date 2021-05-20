Носите одно и то же, любите растрепанные волосы и яркую помаду: реальные француженки о своем повседневном стиле

В одежде существует большое количество стилей и тенденций, но французская мода выделяется уникальностью, она делает женщин самыми страстными. Стиль одежды француженок стал источником вдохновения для написания многих книг о женской элегантности.

Можно заглянуть в “Инстаграм” к реально существующим французским девушкам, чтобы убедиться что их образы невероятно просты и в то же время изысканны. Никто не расскажет лучше о парижском стиле, чем сами француженки.

Гаала (@gaalaparis)

Гаала поделилась в своем аккаунте в “Инстаграме” мыслями о моде и стиле. Она не советует носить сразу много цветов.

По словам девушки, не стоит рисковать и носить красочную одежду или смешивать слишком много фактур.

Французский стиль для тех, кому лень смешивать одежду, или тех, кто не умеет хорошо одеваться, но все же может выглядеть красиво благодаря минимализму. Поэтому на улицах Парижа не так много красок, но элегантность и роскошь присутствуют всегда.

Джули Серже (@juliesfi)

Джули Серже делится, что часто носит одну и ту же одежду. Летом это мужская футболка, темно-серые джинсы-скинни, ботинки или балетки.

Также она любить джинсы и белые рубашки. По ее мнению, просто нужно иметь базовый гардероб и, смешивая предметы, создавать много интересных образов. “Я обычно ношу рубашку и брюки определенного стиля снова и снова. Французский стиль нарочито ленив. Французы прекрасны в своей простоте”, – говорит Джули.

Констанс (@_constance_d)

Констанс говорит, что, хотя Франция и считается столицей мировой моды, на улицах Парижа нельзя увидеть француженок, демонстрирующих свою брендовую одежду, потому что они считают, что это хвастовство.

Девушка уверяет, что когда вы встретите француженку, сначала вы будете поражены ее харизмой, затем вы заметите, как она одевается, и большинство костюмов окажутся очень просты.

Камилла (@camilleyolaine)

Камилла уверяет, что француженки не укладывают волосы и не наносят яркий макияж, как это делают в других странах: “Французские девушки любят растрепанные волосы, не наносят много косметики и особенно любят помады”.

Во француженках все очень и очень просто. Им нравятся натуральные пушистые волосы, но они обожают губную помаду и украшения: кольца, серьги, ожерелья.

Клэр Гуена (@claireguena)

Клэр Гуэна рассказала, что французские женщины много времени уделяют вещам, которые они носят, они действительно о них заботятся.

Клэр отмечает, что самая большая разница между французскими девушками и другими женщинами мира – это их отношение и высокомерие, которые происходят от их положения. Когда другие женщины думают, что им следует носить каблуки, француженки всегда выбирают обувь на плоской подошве, или наоборот.

Еще следует знать, что французские девушки очень аккуратные, элегантные и простые, но глубоко внутри они все еще надменны и немного небрежны.

Таким образом, можно сделать вывод, что француженки выглядят слегка небрежно, естественно и одновременно женственно. Главная черта их стиля – расслабленность. Это натуральная прическа, минимум макияжа, обувь без каблука, одежда, которая не стесняет движений. Все просто, но с изюминкой, в качестве которой обычно выступают аксессуары. Глядя на парижанку, можно подумать, что она, встав с кровати, надела первое попавшееся под руку платье, при этом образ получился невероятно гармоничным, но повторить его будет очень сложно. На самом деле нужно хорошо постараться, чтобы выглядеть так, будто вы совершенно не старались.