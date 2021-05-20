В Турции зарегистрирован минимальный суточный прирост COVID-19 с начала марта

В Турции суточный прирост заболеваемости коронавирусом составил около 9 тыс. случаев, впервые с начала марта опустившись ниже 10 тыс.

«Сегодня выявлено 9385 новых случаев COVID-19, с начала пандемии – 5 млн 160 тыс. 423. Умерли 207 человек, с начала пандемии – 45 626. В тяжелом состоянии находятся 2041 больной», – передает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 тыс. 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. При этом 30 апреля было зарегистрировано максимальное число смертей за сутки – 394.

Ранее сообщалось, что российская делегация посетит Турцию для принятия решения о возобновлении авиасообщения. Вопрос о возобновлении авиарейсов и туризма будет решаться на основе утвержденных оперативным штабом критериев оценки санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом уровня заболеваемости в Турции и России. Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что решено разработать совместный план действий, в котором будут определены условия возобновления взаимных туристических поездок.

Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса. РФ ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию.