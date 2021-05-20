Snap объявляет о выпуске нового поколения очков Spectacles, оптимизированных очков, чтобы познакомиться с миром в AR

В ходе заранее записанного партнерского саммита, на котором Snap познакомил пользователей с целым набором новых инструментов для пользователей, создателей и компаний Snapchat, Snap также добавил «еще одну вещь» в конце, которая показывает компанию после тяжелого старта в течение нескольких лет. назад определенно не откажется от оборудования в ближайшее время.

Сегодня компания анонсировала последнее поколение своих очков Spectacles, обтекаемый дизайн в стиле 60-х годов в черном цвете, что является самой большой игрой компании в объединении некоторых разработок, которые она создавала в области технологии дополненной реальности, с конкретным устройством, предназначенным для работы с ней. Вы можете предварительно заказать новые очки на Spectacles.com.

Эван Шпигель, соучредитель и генеральный директор Snap, описал очки как «первую пару очков компании, которые воплощают в жизнь дополненную реальность», и если вы когда-либо владели или пробовали более ранние версии очков, это звучит так, будто это просто нечто большее. интуитивно понятный и цельный.

Четвертое поколение этих очков будет работать 30 минут за раз, сказал он, и будет иметь двойные трехмерные волноводные дисплеи и поле зрения по диагонали 26,3 градуса для иммерсивных линз, которые «выглядят так, как будто они естественным образом накладываются на мир перед вами ». Очки обладают большой яркостью, чтобы их можно было использовать как внутри, так и снаружи, а очки оснащены встроенными микрофонами, стереодинамиками и элементами управления тачпадом. Они также относительно легкие — 134 грамма.

Шпигель сказал, что в очках будет использоваться новый пространственный движок компании, «который использует шесть степеней свободы, отслеживание руками и поверхностью реалистичных наземных цифровых объектов в физическом мире» с 15-миллисекундной задержкой движения фотонов для большей скорости отклика. Очки также интегрированы с Snap Lens Studio, так что создатели могут создавать собственные линзы для устройств. Он уже представил очки небольшой группе первых пользователей, так что ожидайте увидеть, что они будут предварительно заполнены рядом линз и другими настройками.