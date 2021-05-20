 

Дмитро Ярош попал в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого большого количества визитных карточек

20.05.2021, 21:05, Разное
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Главный редактор Книги рекордов Гиннесса Крэг Глендэй приехал в Киев, чтобы объявить нового мирового рекордсмена по количеству визитных карточек.

Им стал экс-лидер запрещённой в России украинской националистической организации «Правый сектор» Дмитро Ярош.

Дмитро Ярош попал в Книгу рекордов ГиннессаВ период с декабря 2013 года по настоящее время визитные карточки Дмитра Яроша обнаруживались в разных местах более двух миллионов раз. Каждый раз это событие фиксировалось средствами массовой информации, именно поэтому комиссия Книги рекордов сочла рекорд доказанным. Прежний рекорд продержался 64 года – он принадлежал полковнику Харланду Дэвиду Сандерсу, основателю сети ресторанов «KFC», любившему раздавать свои визитки и заказавшему в общей сложности 1 890 500 карточек.

– Я могу с уверенностью сказать, что мои визитки были везде – от Крещатика до Антарктиды. Поверьте, что на всякий случай даже депутаты российской Госдумы держат в бумажнике мою визитку, – сказал Дмитро Ярош на пресс-конференции в пресс-центре УНИАН.

Сегодня Ярошу вручили диплом рекордсмена Гиннесса. Киевские ювелиры в честь этого события изготовили сувенирную «Визитку Яроша» из серебра и золота, украшенную драгоценными камнями. Визитку выставят на аукцион, выручка от которого поступит в фонд Антитеррористической операции в Особых районах Донецкой и Луганской областей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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