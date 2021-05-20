 

После запрета американскому посольству нанимать россиян жители Подмосковья перестали мочиться в подъездах

20.05.2021, 21:07, Разное
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Мэрия подмосковных Химок фиксирует рекордное снижение случаев исправления малой нужды в подъездах.

Эксперты связывают это с запретом посольству США нанимать на работу российских граждан.

Жители Подмосковья перестали мочиться в подъездах– У нас популярна конспирологическая теория, будто в наших подъездах мочится Барак Обама, или Трамп, или теперь Байден. На самом деле, всё гораздо сложнее. Они не делают этого лично, они бы просто не успевали этого сделать. В одних только Химках 8500 подъездов. А представьте, сколько их по стране? На самом деле, США мочатся в наших подъездах не своими руками, а через наймитов. Посольство тратило по 500 млн. рублей ежегодно на оплату услуг российских граждан, которые на них работали. Чем они, по-вашему, занимались? – прокомментировал ситуацию заммэра Химок Егор Калугин.

С подобным снижением гражданской уринации столкнулись и власти других российских городов. В мае количество мочи, испущенной в лифтах и подъездах, снизилось с 4300 литров до рекордных 133 литров в месяц. Единственным крупным исключением стал Санкт-Петербург, где в парадных стали мочиться на 4% больше, чем в прошлом году. Специалисты связывают это с тем, что к данному явлению не имеют и не имели отношения агенты США, а мочатся в подъездах исключительно представители питерской интеллигенции.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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