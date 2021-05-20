Мнение: Солидарность, редкая, как мамонт

Опять ЖЖ напомнил, что писал ровно 2 года назад:

” Солидарность, редкая, как мамонт

Ну вот, все-таки какие-то человеческие проявления и в России порой случаются. Вот, скандальный случай в “Коммерсанте” – некогда очень славной газете… Там поначалу все развивалось как обычный банальный “прогиб” СМИ под власть: журналист написал заметку о возможном скором увольнении с поста спикера СовФеда Валентины-Стакан-Матвиенко – а Валентина (под которой кресло шатается уже давно) жутко типа “обиделась” – и настояла на том, что журналисты, давшие информацию, должны быть уволены.

Ну, с некоторых пор желание высокопоставленного чиновника – закон для Усманова, то есть – для “Коммерсанта”: журналистов уволили. До сих пор все шло по стандарту, но дальше случилось уже кое-что новое: в знак солидарности и протеста подала заявление об увольнении вся политическая редакция в полном составе. Вот что пишет в своем ФБ мой старый знакомец Глеб Черкасов, бывший до недавнего времени замом главреда Коммерса:

“Несколько дней назад по инициативе акционеров ИД “Коммерсант” прервал трудовые отношения с спецкором ИД Иваном Сафроновым и заместителем редактора отдела политики Максимом Ивановым. Причиной названа публикация, посвященная возможной смене спикера Совета Федерации. У акционера есть право принимать кадровые решения, у сотрудников есть право с ними не соглашаться единственно возможным способом –сменой места работы. Заявления об уходе подали я, Алла Барахова Mariya-Luiza Tirmaste Наталья Корченкова (Natalia Korchenkova) Александра Джорджевич (Alexandra Dzhordzhevich) Sophia Samokhina Leeza Miller Катерина Гробман (Katerina Grobman) Виктор Хамраев Всеволод Инютин (Vsevolod Inutin) Анна Пушкарская. Сотрудники планируют завершить рабочие обязательства в ближайшее время”.

Ну что сказать? Лихо! По-настоящему решительный поступок, особенно учитывая нынешние тяжелые времена для журналистики вообще: изданий всё меньше, выходят они всё реже. Люди, похоже, уволились “в никуда”, и непонятно, сумеют ли они найти работу в обозримые сроки. Словом – молодцы! Очень редкая нынче вещь – солидарность. Снимаю шляпу (2019).

Продолжение истории злостастного Сафронова мы тоже уже знаем: после увольнения он перешел в Роскосмос на позицию чего-то вроде личного пиарщика Рогозина – и там его арестовали как “чешского шпиона”. Сидит до сих пор в предвариловке, суда не было, в чем конкретно обвиняют – неизвестно.