“Позволит “читать мысли””: Ученые рассказали о разработке алгоритма по распознаванию внутренней речи

Отечественные исследователи провели исследование, в ходе которого создали алгоритм, позволяющий распознавать внутреннюю речь по результатам электроэнцефалограммы. Разработка отечественных специалистов была представлена в рамках деятельности научно-образовательной школы “Мозг, когнитивные системы и Искусственный интеллект”.

Отправной точкой исследования стала проработка технологии по распознаванию внутренней речи – методики, необходимой для разработки интерфейсов мозг-компьютер и способной помочь пациентам с нейродегенеративными заболеваниями. В данной области уже ведутся разработки западными специалистами, однако находятся они на начальных стадиях, и главное – коррелируют исключительно с иноязычными материалами. В свою очередь ученые, представляющие МГУ, задались целью построить и реализовать алгоритм, позволяющий извлечь признаки и классифицировать собственно русские фонемы по энцефалограмме, зафиксированной в период внутреннего произношения фонем. В итоге данная разработка была осуществлена, а её точность оказалась абсолютно сопоставимой с иностранными аналогами. Стоит добавить, что в своей работе отечественными экспертами были использованы такие методические инструменты, как теория вероятностей, математическая статистика, вейвлет-анализ и теория машинного обучения.

“Главным результатом является продемонстрированная возможность распознавания фонем русского языка по данным ЭЭГ. Это шаг к решению задачи распознавания слов и предложений, что фактически позволит “читать мысли” человека”, – отметил один из авторов исследования Евгений Ильюшин. Впрочем, ученый упомянул, что изыскательская работа еще ведется, а о наилучшем результате можно будет говорить лишь после улучшения механизмов очистки информации от посторонних “артефактов”, а также получения возможности использования вспомогательных информационных источников – например, электромиографии. Материалы научной работы были оразмещены в Biologically Inspired Cognitive Architectures Meeting.

Источник: poisknews.ru