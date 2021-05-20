 

Горсовет Николаева не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального

20.05.2021, 20:54, Новости дня
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На рассмотрение депутатов вопрос вынес мэр Александр Сенкевич. Его без доклада поставили на голосование.

При необходимых для принятия решения 28 голосах “за” проголосовали 23 депутата.

Ситуацию прокомментировал в Facebook языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень.

“Позор тем депутатам Николаевского городского совета и организаторам недостойного голосования, которые на сегодняшнем пленарном заседании испугались отменить решение […] о предоставлении русскому языку статуса регионального языка”, – написал он.

Омбудсмен считает, что “таким” нужно напомнить об украинском законодательстве, которое является “неукоснительным к исполнению на всей территории государства”.

“Лучшая “слава” для таких избранников – обнародование их фамилий и публичные объяснения своим избирателям. Требую решительных действий со стороны органов прокуратуры на такое бездействие органа местного самоуправления. Николаев – украинский город”, – подчеркнул Кремень.

Согласно списку, который он обнародовал, против решения голосовали семь человек, один – воздержался. Всего в списке 46 депутатов.

https://www.facebook.com/taras.kremin/posts/4498655900162985

Контекст:

В 2012 году в Украине был принят закон “Об основах государственной языковой политики” (известный как закон Колесниченко – Кивалова), который существенно расширял использование региональных языков. После принятия этого закона в некоторых областях на востоке и юге Украины русский язык получил статус регионального.

В период действия закона статус регионального русского ввели, по данным “Обозревателя”, в девяти областях – Херсонской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Николаевской, Одесской, а также в Севастополе и АР Крым.

23 февраля 2014 года Верховная Рада отменила закон Колесниченко – Кивалова, а в 2018 году Конституционный Суд Украины постановил, что принятие этого закона не соответствовало процедуре рассмотрения законопроектов Верховной Радой.

С февраля 2014 года органы местного самоуправления начали отменять решения о статусе русского языка как регионального. Так, 20 октября 2014-го его отменил Херсонский городской совет, сообщало издание “Херсонские вести”, в ноябре 2018-го – Харьковский областной совет.

В других городах и регионах, в частности Одесской области, Запорожье, Запорожской области, Николаевской области, старые решения местных советов отменяли суды.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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