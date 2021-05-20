Горсовет Николаева не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального

На рассмотрение депутатов вопрос вынес мэр Александр Сенкевич. Его без доклада поставили на голосование.

При необходимых для принятия решения 28 голосах “за” проголосовали 23 депутата.

Ситуацию прокомментировал в Facebook языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень.

“Позор тем депутатам Николаевского городского совета и организаторам недостойного голосования, которые на сегодняшнем пленарном заседании испугались отменить решение […] о предоставлении русскому языку статуса регионального языка”, – написал он.

Омбудсмен считает, что “таким” нужно напомнить об украинском законодательстве, которое является “неукоснительным к исполнению на всей территории государства”.

“Лучшая “слава” для таких избранников – обнародование их фамилий и публичные объяснения своим избирателям. Требую решительных действий со стороны органов прокуратуры на такое бездействие органа местного самоуправления. Николаев – украинский город”, – подчеркнул Кремень.

Согласно списку, который он обнародовал, против решения голосовали семь человек, один – воздержался. Всего в списке 46 депутатов.

https://www.facebook.com/taras.kremin/posts/4498655900162985

Контекст:

В 2012 году в Украине был принят закон “Об основах государственной языковой политики” (известный как закон Колесниченко – Кивалова), который существенно расширял использование региональных языков. После принятия этого закона в некоторых областях на востоке и юге Украины русский язык получил статус регионального.

В период действия закона статус регионального русского ввели, по данным “Обозревателя”, в девяти областях – Херсонской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Николаевской, Одесской, а также в Севастополе и АР Крым.

23 февраля 2014 года Верховная Рада отменила закон Колесниченко – Кивалова, а в 2018 году Конституционный Суд Украины постановил, что принятие этого закона не соответствовало процедуре рассмотрения законопроектов Верховной Радой.

С февраля 2014 года органы местного самоуправления начали отменять решения о статусе русского языка как регионального. Так, 20 октября 2014-го его отменил Херсонский городской совет, сообщало издание “Херсонские вести”, в ноябре 2018-го – Харьковский областной совет.

В других городах и регионах, в частности Одесской области, Запорожье, Запорожской области, Николаевской области, старые решения местных советов отменяли суды.

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