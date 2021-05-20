“Агро Газ Трейдинг”: ГФС провела незаконные обыски в офисе компании, идет давление на руководство

“Правоохранительный орган инкриминирует ООО “Агро Газ Трейдинг” незаконный сбыт излишков карбамида, произведенного на мощностях АО “Одесский припортовый завод”, и уклонение от уплаты налогов. Однако следствие не располагает оперативными данными, показаниями свидетелей или контрольными закупками, которые могли бы подтвердить данный факт. Версия следствия основывается на информации, взятой из зарубежных сайтов в сети интернет и спекулятивных предположениях уполномоченных лиц ГФС относительно объема приобретенного в 2020 году природного газа и объемов реализованной продукции за этот же период”, – считают в компании.

В АГТ отмечают, что компания ежегодно проходит необходимые документальные проверки, в частности со стороны ГФС и аудиторских компаний.

Информация, которой располагают оперативники, получена из недостоверных источников, а также не подкреплена соответствующими доказательствами, заявляют в АГТ, и утверждают, что правоохранители целенаправленно осуществляют психологическое давление на руководство компании. По данным пресс-службы, сотрудники ГФС в течении двух дней следили за жильем гендиректора АГТ и пытались проникнуть на место парковки его автомобиля.

“Стоит отметить, что за несколько дней до проведения обыска в офисе ООО “Агро Газ Трейдинг”, жилище генерального директора ограбили, а на следующий рабочий день после проведения обыска генеральный директор обнаружил несанкционированно установленные видеозаписывающее и прослушивающее устройство в своем кабинете. Пока неизвестно, связаны ли эти события между собой, но руководителем компании были поданы соответствующие заявления в Национальную полицию Украины с целью установить причастных и привлечь их к ответственности”, – отметили в “Агро Газ Трейдинг”.

Дело против компании В АГТ считают сфабрикованным, а проведение обысков без соответствующих запросов – необоснованным.

“За годы работы ООО “Агро Газ Трейдинг” неоднократно доводилось прозрачность и публичность своих действий при осуществлении хозяйственной деятельности. Поэтому мы, действуя в рамках правового поля, будем жестко пресекать любые попытки очернить наше имя и жестко стоять на защите законных прав и интересов компании и каждого из ее сотрудников”, – сказано в заявлении.

Контекст:

13 апреля 2021 года Государственная фискальная служба открыла против ООО “Агро Газ Трейдинг” уголовное дело. В ГФС утверждают, что компания уклонялась от уплаты нвлогов на общую сумму 41 млн грн.

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