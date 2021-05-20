В Одессе самолет рейса Стамбул – Киев совершил аварийную посадку

Издание, ссылаясь на свои источники, написало, что в 15.25 экипаж Boeing 737 с регистрационным номером UR-PSM задействовал аварийную сигнализацию автоответчика с кодом 7700, свидетельствующую об аварии или другой внештатной ситуации на борту.

В комментарии LIGA.net пресс-служба авиакомпании сообщила, что самолет совершил вынужденную посадку по техническим причинам.

“Самолет с бортовым номером UR-PSM совершил вынужденную посадку на ближайшем аэродроме международного аэропорта Одесса. Эта ситуация многократно отработана на тренажерах. Экипаж действовал строго с соблюдением инструкций. Пассажиры рейса будут доставлены в Киев в 21.10 дополнительным самолетом Embraer 190. Им будет предоставлено питание и напитки. По предварительной информации, большинство пассажиров рейса направлялись в Украину”, – говорится в сообщении компании.

“Думской” в МАУ сообщили, что посадка в Одессе прошла без сбоев.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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