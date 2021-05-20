 

“Перелетал границу на низкой высоте”. В СБУ сообщили об изъятии у контрабандистов вертолета

20.05.2021, 20:54, Новости дня
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“Правоохранители задержали злоумышленников в Ковельском районе во время очередной попытки перемещения 15,2 тыс. пачек сигарет украинского производства. Кроме товара, у дельцов изъяли вертолет и микроавтобус, все общей стоимостью почти $85 тыс.”, – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что в день участники “межрегиональной преступной группы” нелегально переправляли сигарет на $30 тыс.

“Оперативники и следователи спецслужбы установили, что организаторы приобрели в одной из восточных областей Украины вертолет “Robinson r-44″. В апреле 2021 года дельцы завершили оборудование вертолета под контрабандные перевозки. Летательное средство пересекало границу на низкой высоте, чтобы не быть запеленгованным пограничниками. Вертолет прятали в замаскированных ангарах”, – объяснили в спецслужбе.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 28 и ст. 334 (совершенное группой лиц нарушение правил международных полетов) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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