 

Ляшко хочет, чтобы до конца года все желающие в Украине могли вакцинироваться от COVID-19

20.05.2021, 20:54, Новости дня
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Ляшко во время представления коллективу ведомства сказал, что скоро представит своих заместителей.

“Виктор Ляшко отметил, что ставит перед собой амбициозные цели до конца 2021 вакцинировать от COVID-19 всех желающих”, – говорится в сообщении Минздрава.

В ведомстве проиинформировали, что в Украине первую прививку от коронавируса получило 964,7 тыс. человек, а полностью вакцинированы (получили две дозы) более 48 тыс. человек.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1855654807930949

Из получивших первую дозу 260 тыс. человек – люди в возрасте 65+, 219,8 тыс. – медики, 71,2 тыс. – педагоги, почти 70 тыс. – военнослужащие, почти 62 тыс. – соцработники, 45,7 тыс. – жители интернатов и домов престарелых, 282,3 тыс. – другие. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1855733164589780

Контекст:

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Всего в страну ввезли около 2,3 млн доз вакцин от Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech, очередная партия прибыла 18 мая (122,8 тыс. доз Pfizer/BioNTech по программе COVAX).

В Минздраве утверждали, что в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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