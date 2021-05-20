Мнение: Карательный батальон “Днепр”. История создания и преступлений
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
О создании, структуре и деятельности карательного батальона "Днепр".
Рассказывает бывший офицер СБУ Василий Прозоров, который уже во время войны бежал в Россию вместе с большим пакетом секретных документов. О батальоне "Днепр" Прозоров знает не по наслышке, так как уже после евромайдана и начала гражданской войны на Украине, он по работе пересекался с данными карателями в Мариуполе.
Речь пойдет о подразделениях, которые были созданы под эгидой МВД в структуре областных управлений. Первый на очереди – батальон «Днепр».
В новом видео:
– история создания батальона «Днепр»;
– преступления бойцов добробата в отчетах международных организаций.
Продолжаю рассказ про батальон «Днепр». Именно с данным подразделением мне приходилось пересекаться больше всего. Во время моей второй ротации в район проведения АТО в Мариуполь, моя группа располагалась на территории аэропорта, где в зале ожидания терминала расположились бойцы данного подразделения.
В новом видео:
– грабежи, убийства, пытки, «сафари на людей», а также другие преступления бойцов батальона;
– роль добробата в незаконном захвате коммерческих предприятий;
– конфликты «Днепра» с подразделениями силовых структур Украины.
В блоге уже ранее выходил объемный материал о деятельности этих персонажей на Донбассе https://colonelcassad.livejournal.com/3367498.html
О личности Прозорова можно послушать вот здесь (до отъезда в Россию, работал в центральном аппарате СБУ, где располагал доступом к совершенно секретной информации), https://colonelcassad.livejournal.com/4871640.html
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет