Мнение: Карательный батальон “Днепр”. История создания и преступлений

О создании, структуре и деятельности карательного батальона "Днепр".

Рассказывает бывший офицер СБУ Василий Прозоров, который уже во время войны бежал в Россию вместе с большим пакетом секретных документов. О батальоне "Днепр" Прозоров знает не по наслышке, так как уже после евромайдана и начала гражданской войны на Украине, он по работе пересекался с данными карателями в Мариуполе.

Речь пойдет о подразделениях, которые были созданы под эгидой МВД в структуре областных управлений. Первый на очереди – батальон «Днепр».

В новом видео:

– история создания батальона «Днепр»;

– преступления бойцов добробата в отчетах международных организаций.

Продолжаю рассказ про батальон «Днепр». Именно с данным подразделением мне приходилось пересекаться больше всего. Во время моей второй ротации в район проведения АТО в Мариуполь, моя группа располагалась на территории аэропорта, где в зале ожидания терминала расположились бойцы данного подразделения.

В новом видео:

– грабежи, убийства, пытки, «сафари на людей», а также другие преступления бойцов батальона;

– роль добробата в незаконном захвате коммерческих предприятий;

– конфликты «Днепра» с подразделениями силовых структур Украины.

В блоге уже ранее выходил объемный материал о деятельности этих персонажей на Донбассе https://colonelcassad.livejournal.com/3367498.html

О личности Прозорова можно послушать вот здесь (до отъезда в Россию, работал в центральном аппарате СБУ, где располагал доступом к совершенно секретной информации), https://colonelcassad.livejournal.com/4871640.html

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