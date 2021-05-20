Мнение: Как жили рабочие до революции, детские сады в РИ и педальные русские горки

1. Рабочие в царской России сплошь прозябали в нищете и невежестве, говорили нам в школах. Однако в действительности уровень социальной инфраструктуры на некоторых дореволюционных заводах поражает воображение и весьма достойно смотрится даже по сегодняшним меркам.



Вот, например, «Описание Днепровского завода Южно-Русского Днепровского металлургического общества» от 1908 года:

https://blog-10101.livejournal.com/146134.html

https://dlib.rsl.ru/viewer/01010375997#?page=49

Для рабочих были построены не только школа, больница и библиотека, но и шикарный заводской клуб, огромное здание с лекционной аудиторией и яхт-клуб.

Кто-то скажет, что это какой-то исключительный случай. Но известны и другие примеры подобной заботы о рабочих. Ранее мы с вами обсуждали, как выглядело жильё в дореволюционном рабочем посёлке:

https://olegmakarenko.ru/1682910.html

У имперского капитализма были все возможности обеспечивать достойную жизнь сотрудникам заводов. Благосостояние народа быстро росло, как и в других капиталистических странах той эпохи. Пожалуй, если бы не революция, мы жили бы в 1992 году примерно на уровне Финляндии, которая, напомню, также входила в состав Российской Империи.

2. Ещё немного про угнетённый пролетариат:

https://blog-10101.livejournal.com/147329.html

Статья из Сибирских Врачебных Ведомостей, № 2 за 1903 г.

«Летние приюты-ясли в Енисейской губернии.

Въ Сибирской деревне до сего времени, как кажется, не было случаевъ открытия пріютовъ-яслей въ летнее, рабочее время, какъ это имеет место заграницей и в земской России, во многихъ местах, У наст, въ Сибири, лётніе пріюты ясли особенно, казалось бы, необходимы во многих отношеніяхъ. Во 1-хъ, полевыя работы здесь, в Сибири, очень разбросаны, пашни и покосы сплошь и рядом находятся за 10-15 и более верстъ отъ жилого мъста, а кроме того в сибирской деревне имеется своеобразный классъ пролетариата – семьи ссыльныхъ, у которых нет хозяйства, и которымъ, отправлясь на работу, приходится уже вполне на произволъ судьбы бросать своихъ детей безъ всякаго призора. В виду всего этого первыя попытки устройства яслей-пріютов в Сибири обращають на себя внимание сами по себе, и со стороны отношения къ нимъ сибирского населенія деревни въ особенности. Въ течении минувшего лета приюты-ясли в Енисейской губ, были открыты нъ 3-х пунктахъ: въ с. Абаканскомъ, Минусинского уезда, въ Кара-Бълымъ, Абаканской волости, оба на средства попечительства о домахъ трудолюбія в въ селъ Новоселовском Минусинского узда, на счетъ B. А. Баландиной, …»

3. Отличная идея для детских площадок:

https://9gag.com/gag/aLpeRqV

Жаль, что в России установка таких механизмов невозможна. Во всяком случае, пока Анну Каренину не вычеркнут из школьной программы.