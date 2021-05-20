Foreign Policy: ЧВК «Вагнера» берет под контроль сирийскую нефть

19.05.2021

ФОТО: EASTNEWS

О компании под названием «Капитал» никто раньше не слышал.

Недавно компания из РФ заключила с правительством Сирии соглашение о разработке нефтяных и газовых месторождений в море. Она входит в сеть фирм, которые образуют тайную российскую группу наемников «Вагнер». Эта группа играет ключевую роль в попытках Москвы дестабилизировать различные уголки мира. Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на письма связанных с российскими наемниками фирм, оказавшихся в руках издания (перевод — УНИАН).

О компании под названием «Капитал» никто раньше не слышал. Но в марте президент Сирии Башар Асад ратифицировал сделку с ней. Теоретически компания будет заниматься разработкой нефтяных и газовых залежей на 2,2 тысячах квадратных километров у побережья на юге Сирии. Потенциально это может вызвать конфликт с соседним Ливаном, который утверждает, что часть этого участка принадлежит к его акватории.

Сделка появилась во времена, когда Москва пытается закрепить свое стратегическое присутствие в Сирии и еще больше расширить свои возможности в восточном Средиземноморье. Она также разоблачает то, как российская власть перекладывает сложные внешнеполитические операции на наемников. Эти наемники стали универсальным инструментом вмешательства по всему миру, который позволяет Москве в случае неудачи отрицать свою причастность. «Вагнер» выполнял боевые задачи в Украине, Судане и Венесуэле. Однако, российские наемники также пытаются захватить привлекательные запасы природных ресурсов в неустойчивых государствах.

«Вызов, перед которым мы столкнулись, заключается в том, что российские наемники станут постоянным элементом на ландшафте нефтегазовых разработок на Ближнем Востоке и в Африке в ближайшем будущем», — сказала профессор Центра будущего войны Университета Аризоны Кэндис Рендо.

Группа «Вагнер» состоит из ряда сомнительных компаний. Считается, что ее контролирует близкий друг президента РФ Владимира Путина Евгений Пригожин. С 2016 года он оказался под санкциями США за попытки вмешательства в выборы. Теперь его наемники, похоже, вмешиваются в будущее Сирии.

Внутреннюю переписку российских компаний из группы «Вагнер» получила организация Dossier Center, основанная в Лондоне российским олигархом Михаилом Ходорковским. Анализ материалов провел Центр передовых оборонных исследований. Он обнаружил то, на сколько переплетена структура собственности компании «Капитал» и других известных фирм из группы «Вагнер», работающих в Сирии.

Генеральным директором «Капитала» в сделке с правительством Сирии выступает Игорь Викторович Ходырев. Он также указан как главный геолог во внутреннем графике компании «Европолис». Это еще одна компания из группы «Вагнер», которая ранее тоже подписала соглашение с правительством Сирии. Согласно с ним, компания получит 25% доходов от нефтяных и газовых месторождениях, освобожденных от «Исламского государства».

Внутренние письма «Европолис» также содержат записи о компании «Капитал» и ее единственном акционере. Что тоже указывает на совместную деятельность. Пресс-секретарь Пригожина не ответил на запросы о комментарии. А сам «повар Путина» ранее отрицал связь с наемниками из группы «Вагнер».

Компания «Европолис» попала в заголовки СМИ после того, как ее бойцов обвинили в жестоком издевательстве и убийстве сирийца Хамди Бута. Его схватили у газовой станции близ города Пальмира в Сирии в 2017 году. Его убийство было снято на видео. Брат сирийца подал иск в суд в России, обвиняя наемников «Вагнера» в военных преступлениях. И это первый такой случай. Командование армии США в Африке обвинило российских наемников в том, что они «безрассудно расставляют минные поля и ловушки» в Ливии. А в ЦАР их обвиняют в пытках, предвзятых задержаниях и массовых казнях.

«Вопрос вот в чем: как нам разобраться с группой, которая закономерно нарушает права человека во многих местах, и что это означает в долгосрочной перспективе для политической стабильности Сирии, Ливии, Судана в ЦАР», — сказала Рендо.

По меньшей мере еще две компании, связанные с «Вагнером», заключили нефтяные и газовые соглашения с правительством Сирии. В конце 2019 года сирийский парламент одобрил контракты на разработку трех месторождений на суше, каждое из которых содержит 250 миллионов кубометров газа. Позже российская «Новая Газета» выяснила, что речь идет о компаниях Mercury и Velada, которые имеют давние связи с Пригожиным.

Такие контракты — это вознаграждение наемникам за то, что они воевали на стороне армии правительства Сирии во время наиболее тяжелых наземных операций. Откровенное использование компаний «Вагнера» указывает на стратегию Кремля в Сирии. Научный сотрудник Вашингтонского института Анна Борщевская замечает, что Москва не отправляет в страну государственных энергетических гигантов. Зато деятельность меньших компаний говорит о «заинтересованности в более мягком присутствии».

Сделки компаний «Капитал», Mercury и Velada не имеют такого уж и большого смысла с энергетической точки зрения. Но они важны с позиции геополитики. Перед началом войны в 2011 году Сирия ежедневно добывала до 400 тысяч баррелей нефти. Это менее 1% от мировых поставок в то время. Теперь добыча обвалилась более чем на 90% и оценивается в примерно 20 тысяч баррелей в день. Наиболее производительные сирийские месторождения до сих пор под контролем «Сирийских демократических сил» на северо-востоке страны.

Российские компании дома выкачивают ежедневно более 10 миллионов баррелей нефти. Поэтому сирийская промышленность с экономической точки зрения не стоит усилий, — сказал исследователь Ближневосточного института Карам Шаар. Но Москва рассматривает нефтегазовую промышленность как способ сохранить рычаги влияния на Сирию во времена, когда она готовится начать восстановление после 10 лет войны.

«У них есть лояльность Асада, но они хотят, чтобы что-то было прописано. В Москве знают, что тот, кто держит нефть в Сирии, будет иметь очень важные карты на переговорах, поскольку сирийская экономика очень крошечная», — сказал Шаар.

Мощное присутствие в Сирии поможет РФ воплотить давнюю мечту о восстановлении присутствия в восточном Средиземноморье. У Москвы давно сложились тесные отношения с Дамаском. На сирийской территории размещены российские базы ВМФ и ВВС. Вмешательство в сирийскую войну в 2015 году стало началом возвращения РФ на Ближний Восток. Ведь Москва потеряла свои позиции в регионе после распада СССР.

Сирия также стала базой для операций «Вагнера» в Ливии. Группа перебрасывала в африканскую страну российских и сирийских наемников, чтобы они воевали на стороне Халифа Хафтара, который с 2019 года пытается свергнуть признанное правительство в Триполи. В июне 2020 года боевики «Вагнера» взяли под контроль два крупнейших нефтяных месторождения в Ливии.

«Если РФ закрепит доступ к Сирии и Ливии, это создаст стратегическую дугу, которая позволит ей расширяться в Африке, а также действовать против Европы с южного фланга», — сказала Борщевская.