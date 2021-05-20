 

Москвичи могут пройти медобследование в 58 центрах госуслуг “Мои документы”

20.05.2021, 20:32, Разное
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В Москве количество центров госуслуг “Мои документы”, в которых можно пройти медицинское обследование, увеличилось почти в два раза. В офисах установлены современные диагностические комплексы, которые позволяют быстро проверить основные показатели организма: сделать анализ состава тела, проверить уровень кислорода в крови, артериальное давление, внешнее дыхание, измерить пульс и ритм сердца.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, уже проведено более 100 тысяч обследований. Сначала в городе было 10 офисов с диагностическими комплексами, потом появились еще 20. Сейчас таких центров в столице 58.

Медицинское оборудование, установленное в офисах “Мои документы”, простое и понятное в использовании. Примечательно, что все исследования бесплатные и занимают всего 7-10 минут. Результаты обследования можно отправить на электронную почту или сохранить в электронной медицинской карте.

В центрах госуслуг с диагностическими комплексами также можно записаться к врачу. Для этого не обязательно проходить экспресс-обследование. Достаточно просто ввести на главном экране номер полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и дату рождения.

Помимо этого, во всех флагманских офисах “Мои документы” можно пройти бесплатную вакцинацию от коронавируса. В центрах соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования. Прием проводят врачи городских поликлиник. Перед прививкой проводится осмотр, а в течение 30 минут после вакцинации пациент находится под наблюдением специалиста.



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