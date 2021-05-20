Странный ингредиент пикногенол: почему сейчас все бросились искать крем для лица с ним. Новая мода или реальная польза?

Новые средства для ухода за кожей лица с пикногенолом: что в них такого особенного, из-за чего их резко захотели иметь в своих арсеналах многие женщины? Это какое-то суперэффективное средство или просто яркий пример того, как легко дамы поддаются веянию моды?

Давайте разбираться, что это за пикногенол и в чем он помогает.

Что скрывается за названием

Для начала давайте разберемся, что такое пикногенол. Под этим странным названием скрывается не такой уж диковинный ингредиент — экстракт сосновой коры. Добывают его из коры французской приморской сосны.

Это компонент, который давно используют в космецевтике. Его главное предназначение — стимулирование выработки коллагена, которая замедляется с годами.

Пикногенол — натуральный компонент, он воздействует на кожу очень мягко, не вызывая раздражений.

Это антиоксидант. Подобное вещество способно бороться со свободным радикалами, плохо воздействующими на кожу лица и заставляющими ее быстро увядать.

Почему пикногенол так ценится

В современном мире косметологии пикногенол ценится очень высоко. А все благодаря большому спектру свойств, которыми обладает сосновый экстракт.

За счет стимуляции выработки коллагена пикногенол способен повышать эластичность кожи, буквально омолаживая ее.

Среди положительных свойств пикногенола обязательно следует выделить способность увлажнять кожу. Благодаря такому воздействию средства, в составе которых есть экстракт сосновой коры, прекрасно борются с проблемами, вызванными сухостью кожи: шелушениями и высыпаниями.

Пикногенол — мощное оружие против воспалений, которые считаются страшными врагами омолодости кожи. Более того, практика использования продуктов с ним показывает, как успешно под воздействием компонента разглаживаются неровности на поверхности кожи, а ее структура улучшается.

Для какой кожи лучше использовать

Как выяснилось, средства для ухода за кожей с пикногенолом в составе — это действительно стоящие продукты. Но обладательницам какого типа кожи стоит обращать на них свое внимание?

В первую очередь крем с пикногенологом станет находкой для женщин с увядающей кожей, а также для тех, у кого она склонна к сухости и преждевременному появлению морщин.

Но и обладательницам жирной кожи тоже стоит обратить внимание на средства с пикногенолом. Все дело в том, что именно этот тип покровов наиболее склонен к воспалениям. А экстракт сосновой коры, как оказалось, — лучшее оружие против них.