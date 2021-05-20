Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс отмечают 4-летие со дня свадьбы: вспоминаем, какой она была

Уже четыре года прошло с одой из самых красивых свадебных церемоний XXI века – 21 мая 2017 года узами брака себя связали сестра супруги принца Уильяма, Кейт Миддлтон, Пиппа Миддлтон и ее избранник Джеймс Мэттьюс. Супруги уже несколько лет живут вместе в гармонии, у них подрастает сын Артур (малыш родился в октябре 2018 года), а два месяца назад у 37-летней Пиппы и 45-летнего Джеймса родилась дочь Грейс Элизабет Джейн. HELLO! решил вспомнить, каким был их день свадьбы.

Об этой свадьбе в Британии говорили несколько месяцев: с тех пор, как стало известно, что пара помолвлена. Однако место и время церемонии до последнего держались в строжайшем секрете, а о том, какой дизайнер сошьет свадебный наряд невесты, и вовсе знали лишь несколько самых близких Пиппе людей.

Так как Пиппа не является прямой родственницей британской монархии, торжественная церемония состоялась не в Вестминстерском аббатстве, а в церкви Святого Марка в Энглфилде, в графстве Беркшир к западу от Лондона – приходской церкви семьи Миддлтон. Но бракосочетание все равно получилось невероятно пышным. Церковь, часть которой датируется XII веком, является местной достопримечательностью и расположена всего в девяти километрах от деревни Баклбери, где выросли дети семьи Миддлтон.

В день свадьбы, теплый весенний майский день, территория самой церкви, а также прилегающая к ней, была перекрыта для проезда всех, кто был без пригласительного. Организаторы поставили вдоль дороги таблички с просьбой не беспокоить гостей закрытого мероприятия. Однако это не остановило папарацци и зевак, собравшихся неподалеку с целью хотя бы издалека посмотреть на “свадьбу года”, как ее окрестили британские журналисты.

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс

В списке приглашенных были друзья и родственники молодоженов, в том числе теннисист Роджер Федерер, брат жениха и по совместительству звезда реалити-шоу “Сделано в Челси” Спенсер Мэттьюс и, разумеется, принцы Уильям и Гарри. До последнего оставалось интригой, появится ли Гарри на свадьбе один или в сопровождении своей на тот момент еще девушки, американской актрисы Меган Маркл. Это могло бы стать их первым официальным выходом в свет. Несмотря на сообщения инсайдеров, что Меган была на неофициальной части церемонии, подтверждений этому так и не появилось.

На свадьбе было место и паре курьезных случаев, которые в этот раз касались детей. Пока Гарри, Уильям, младший брат Кэтрин и Пиппы – Джеймс – и другие гости общались, герцогиня Кембриджская выполняла ответственную миссию: давала напутствия детям, которые исполняли роли цветочных пажей, и присматривала за ними. Незадолго до свадьбы Кэтрин признавалась, что переживает за поведение своих малышей, и, как оказалось, не зря. Трогательные фото, на которых Кэтрин строго объясняет что-то сыну и дочери, уже облетели мир. Маленькие Джордж и Шарлотта даже немного покапризничали, но во время самой церемонии вели себя достойно.

Кейт Миддлтон с цветочницами и пажами

Сама свадьба, как потом говорили, была традиционной и очень красивой: невеста в длинном кружевном платье подъехала к церкви в сопровождении отца. Около алтаря чуть позади Пиппы стояла Кэтрин, которая заботливо поправляла ей фату и платье. После того, как Пиппа и Джеймс сказали в присутствии гостей и священника заветное “Да” и приняли поздравления от родных и друзей, все переместились во владения семьи Миддлтон. Рядом с их домом специально для празднования был построен стеклянный шатер, в котором за столами разместились гости. Всего на празднике присутствовало около 150 гостей, что довольно мало, учитывая популярность молодоженов.

Главные моменты главной свадьбы 2017 года вы можно посмотреть в галерее, кликнув на фото ниже.

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