 

Захарова раскрыла Зеленскому секрет кроя косоворотки по академику Лихачеву

20.05.2021, 20:12, Новости дня
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила президенту Украины Владимиру Зеленскому особенности кроя косоворотки, в которой глава государства появился на праздновании Дня украинской вышиванки.

Она пояснила, что по версии историка и культуролога академика Дмитрия Лихачева разрез рубахи не случайно расположен не посередине груди, а смещен в сторону. «Нужно это было для того, чтобы цепочка и нательный крест не вываливались наружу», – отметила Захарова на своей странице в Facebook.

«Владимир Александрович, отметить «день вышиванки» в косоворотке бесценно. (…) Держитесь там. Сейчас начнется», – добавила дипломат.

Отметим, что косоворотка является предметом русского народного костюма, известна еще со Средних веков. В конце XIX века косоворотка у русского народа была основой любого костюма.

День вышиванки – праздник, который призван сохранить народные традиции создания и ношения вышитой украинской одежды. Его ежегодно отмечают на Украине в третий четверг мая.

Зеленский в этот день по ошибке надел русскую косоворотку, чем вызвал недоумение и гнев пользователей Сети.



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