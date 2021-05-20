 

В США на 5 лет осудили обвиняемого в хакерском взломе россиянина

20.05.2021, 20:12, Новости дня
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В США к 5 годам тюрьмы и штрафу в полмиллиона долларов приговорен житель России Антон Богданов, он был обвинен в налоговом мошенничестве и хакерском взломе, сообщила пресс-служба Минюста США.

«Богданов использовал технически сложные средства для кражи двух важных активов – персональной информации и средств, принадлежащих американским налогоплательщикам», – цитирует сообщение ТАСС.

По данным Минюста, Богданов, известный под псевдонимом «кусок», с 2014 по 2016 гг. вместе с сообщниками взламывал компьютерные системы частных фирм по подготовке налоговой отчетности, крал личную информацию клиентов и с ее помощью получал возврат переплаты по налогам. Богданов, признавший свою вину, также обязан выплатить штраф в размере 476 тыс. долларов.

В 2019 году сообщалось, что власти США предъявили обвинения задержанному в Таиланде россиянину Антону Богданову.

О задержании Антона Богданова 1985 года рождения в аэропорту Пхукета стало известно 28 ноября 2018 года. Россиянин не согласился на добровольную экстрадицию в США, однако все равно был экстрадирован в марте 2019 года. 



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