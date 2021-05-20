Как обеспечить качество в эпоху больших данных

Патрик Лю Тран

Автор

Патрик Лю Тран — соучредитель и генеральный директор Validio, автоматизированной платформы для проверки данных и контроля качества в реальном времени. Он имеет докторскую степень. Имеет степень магистра и бакалавра в области делового администрирования Стокгольмской школы экономики, а также степень магистра инженерных наук в области инженерной физики со степенью магистра наук. в области искусственного интеллекта и машинного обучения Королевского технологического института KTH. Патрик также является председателем Stockholm AI.

Немного больше Прошло десять лет с тех пор, как The Economist предупредил нас, что скоро мы будем тонуть в данных. Современный стек данных стал предложенным спасательным жилетом для этого потока данных, возглавляемого такими стартапами Кремниевой долины, как Snowflake, Databricks и Confluent.

Сегодня любой предприниматель может зарегистрироваться в BigQuery или Snowflake и получить решение для обработки данных, которое можно масштабировать вместе с его бизнесом за считанные часы. Появление дешевых, гибких и масштабируемых решений для хранения данных в значительной степени было ответом на меняющиеся потребности, вызванные массовым взрывом данных.

В настоящее время в мире ежедневно производится 2,5 квинтиллиона байтов данных (в квинтиллионе 18 нулей). Бурный рост данных продолжается в бурные 20-е годы, как с точки зрения генерации, так и хранения — ожидается, что объем хранимых данных будет продолжать удваиваться, по крайней мере, каждые четыре года. Однако в одной неотъемлемой части современной инфраструктуры данных по-прежнему отсутствуют решения, подходящие для эпохи больших данных и ее задач: мониторинг качества данных и проверка данных.

Позвольте мне рассказать, как мы пришли к этому, и о предстоящих задачах, связанных с качеством данных.

Дилемма стоимости и объема больших данных

В 2005 году Тим О’Рейли опубликовал свою новаторскую статью «Что такое Web 2.0?», Поистине положив начало гонке за большими данными. В том же году Роджер Мугалас из O’Reilly представил термин «большие данные» в его современном контексте, означающий большой набор данных, которыми практически невозможно управлять и обрабатывать с помощью традиционных инструментов бизнес-аналитики.

Еще в 2005 году одной из самых больших проблем с данными было управление большими объемами данных, поскольку инструменты инфраструктуры данных были дорогими и негибкими, а облачный рынок все еще находился в зачаточном состоянии (AWS публично не запускался до 2006 года). Во-вторых, скорость: как отмечает Тристан Хэнди из Fishtown Analytics (компания, стоящая за dbt), до запуска Redshift в 2012 году выполнение относительно простого анализа могло занимать невероятно много времени даже с наборами данных среднего размера. С тех пор была создана целая экосистема инструментов для обработки данных, чтобы смягчить эти две проблемы.

Раньше масштабирование реляционных баз данных и устройств хранилищ данных было настоящей проблемой. Всего 10 лет назад компании, которая хотела понять поведение клиентов, приходилось покупать и монтировать серверы, прежде чем ее инженеры и специалисты по обработке данных могли работать над созданием идей. Данные и окружающая их инфраструктура были дорогими, поэтому только крупнейшие компании могли позволить себе крупномасштабный прием и хранение данных.

Перед нами стоит задача обеспечить достаточно высокое качество больших объемов больших данных до их использования.

Затем наступила (красная) смена. В октябре 2012 года AWS представила первое жизнеспособное решение проблемы масштабирования с Redshift — облачную базу данных с массово-параллельной обработкой (MPP), которую любой мог бы использовать за ежемесячную плату за пару кроссовок (100 долларов США) — примерно в 1000 раз дешевле. чем предыдущая установка «локальный сервер». С падением цен такого масштаба открылись шлюзы, и каждая компания, большая или маленькая, теперь могла хранить и обрабатывать огромные объемы данных и открывать новые возможности.

Как резюмирует Джамин Болл из Altimeter Capital, Redshift имел большое значение, потому что это было первое облачное хранилище OLAP, которое на порядки снизило стоимость владения базой данных OLAP. Резко увеличилась и скорость обработки аналитических запросов. А позже (первопроходцем в этом была Snowflake) они разделили вычисления и хранилище, что, если выражаться слишком упрощенно, означало, что клиенты могли масштабировать свои хранилища и вычислительные ресурсы независимо.

Что все это значило? Взрывной рост сбора и хранения данных.