 

Esper привлекает 30 миллионов долларов Series B для своей платформы IoT DevOps

20.05.2021, 20:08, Разное
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Сегодня могут использоваться миллиарды устройств IoT, но инструменты для создания (и обновления) программного обеспечения для них по-прежнему оставляют желать лучшего. Esper, которая сегодня объявила о привлечении раунда Series B на 30 миллионов долларов, создает инструменты, позволяющие разработчикам и инженерам развертывать и управлять парками периферийных устройств на базе Android. Раунд возглавили Scale Venture Partners при участии Madrona Venture Group, Root Ventures, Ubiquity Ventures и Haystack.

Компания утверждает, что есть тысячи производителей устройств, которые создают устройства такого типа только на Android, но масштабирование и управление этими развертываниями сопряжены с множеством проблем. Основная идея здесь заключается в том, что Эспер привносит в разработку устройств опыт DevOps, которого теперь ожидают разработчики программного обеспечения. Компания утверждает, что ее инструменты позволяют компаниям отказаться от создания собственных внутренних команд DevOps и вместо этого использовать свои инструменты для масштабирования своего парка Интернета вещей на базе Android в различных сценариях использования, которые варьируются от цифровых вывесок и киосков до индивидуальных решений в здравоохранении, розничной торговле, логистике и т. Д. .

«Пандемия изменила такие отрасли, как подключенный фитнес, цифровое здравоохранение, гостиничный бизнес и доставка еды, что еще больше ускорило внедрение интеллектуальных периферийных устройств. Но с каждым новым вариантом использования требуется лучшая автоматизация программного обеспечения », — сказал Ядху Гопалан, генеральный директор и соучредитель Esper. «Зрелая облачная инфраструктура Esper включает в себя функциональность, которую разработчики облачных вычислений ожидают заново, для устройств».

Кредиты изображений: Эспер

Управление мобильными устройствами (MDM) не совсем новое явление, но команда Esper утверждает, что эти инструменты не были созданы для такого рода сценариев использования. «MDM — это решение, которое сейчас присутствует на рынке. Они созданы для устройств, которые приносят в окружающую среду », — сказал Гопалан. «В основе этих решений лежит защита предприятия и развертывание приложений для них в сети. Наши клиенты отправляют устройства в дикую природу. Это совершенно другой вариант использования и модель ».

Для решения этих проблем Esper предлагает ряд инструментов и услуг, которые включают полный стек разработки для разработчиков, облачные сервисы для управления устройствами и аппаратные эмуляторы, позволяющие приступить к созданию пользовательских устройств.

«Эспер помог нам запустить наше фитнес-предложение с подключением к Fusion на трех различных типах оборудования менее чем за шесть месяцев », — сказал Крис Мерли, основатель Inspire Fitness. «Их полноценная подключенная фитнес-платформа Android помогла нам протестировать наше приложение на различных аппаратных платформах, настроить все наши устройства через облако и управлять нашим парком в точном соответствии с нашими спецификациями. Они дали нам скорость, опыт работы с Android и поверили, что наше приложение доставит удовольствие нашим клиентам ».

Компания также предлагает решения для запуска Android на старых устройствах x86 с Windows, чтобы продлить срок службы этого оборудования.

«Мы потратили около полутора лет на создание инфраструктуры», — сказал Гопалан. «Определенно. Это сложная часть, и это действительно создание надежного, надежного механизма, в котором клиенты могут быть уверены, что биты будут передаваться на устройства. И вы также можете откатиться назад, если вам нужно ».

Esper работает с партнерами по оборудованию для запуска устройств, которые с самого начала имеют встроенную поддержку Esper.

Esper заявляет, что в прошлом году он увеличил выручку в 70 раз, количество платежеспособных клиентов — в 8 раз, а количество устройств, на которых работает Esper, — в 15 раз. Поскольку мы не знаем исходных данных, эти цифры бессмысленны, но инвесторы явно верят, что Эспер что-то понимает. Текущие клиенты включают таких, как CloudKitchens, Spire Health, Intelity, Ordermark, Inspire Fitness, RomTech и Uber.



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