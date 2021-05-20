Esper привлекает 30 миллионов долларов Series B для своей платформы IoT DevOps

Сегодня могут использоваться миллиарды устройств IoT, но инструменты для создания (и обновления) программного обеспечения для них по-прежнему оставляют желать лучшего. Esper, которая сегодня объявила о привлечении раунда Series B на 30 миллионов долларов, создает инструменты, позволяющие разработчикам и инженерам развертывать и управлять парками периферийных устройств на базе Android. Раунд возглавили Scale Venture Partners при участии Madrona Venture Group, Root Ventures, Ubiquity Ventures и Haystack.

Компания утверждает, что есть тысячи производителей устройств, которые создают устройства такого типа только на Android, но масштабирование и управление этими развертываниями сопряжены с множеством проблем. Основная идея здесь заключается в том, что Эспер привносит в разработку устройств опыт DevOps, которого теперь ожидают разработчики программного обеспечения. Компания утверждает, что ее инструменты позволяют компаниям отказаться от создания собственных внутренних команд DevOps и вместо этого использовать свои инструменты для масштабирования своего парка Интернета вещей на базе Android в различных сценариях использования, которые варьируются от цифровых вывесок и киосков до индивидуальных решений в здравоохранении, розничной торговле, логистике и т. Д. .

«Пандемия изменила такие отрасли, как подключенный фитнес, цифровое здравоохранение, гостиничный бизнес и доставка еды, что еще больше ускорило внедрение интеллектуальных периферийных устройств. Но с каждым новым вариантом использования требуется лучшая автоматизация программного обеспечения », — сказал Ядху Гопалан, генеральный директор и соучредитель Esper. «Зрелая облачная инфраструктура Esper включает в себя функциональность, которую разработчики облачных вычислений ожидают заново, для устройств».

Управление мобильными устройствами (MDM) не совсем новое явление, но команда Esper утверждает, что эти инструменты не были созданы для такого рода сценариев использования. «MDM — это решение, которое сейчас присутствует на рынке. Они созданы для устройств, которые приносят в окружающую среду », — сказал Гопалан. «В основе этих решений лежит защита предприятия и развертывание приложений для них в сети. Наши клиенты отправляют устройства в дикую природу. Это совершенно другой вариант использования и модель ».

Для решения этих проблем Esper предлагает ряд инструментов и услуг, которые включают полный стек разработки для разработчиков, облачные сервисы для управления устройствами и аппаратные эмуляторы, позволяющие приступить к созданию пользовательских устройств.

«Эспер помог нам запустить наше фитнес-предложение с подключением к Fusion на трех различных типах оборудования менее чем за шесть месяцев », — сказал Крис Мерли, основатель Inspire Fitness. «Их полноценная подключенная фитнес-платформа Android помогла нам протестировать наше приложение на различных аппаратных платформах, настроить все наши устройства через облако и управлять нашим парком в точном соответствии с нашими спецификациями. Они дали нам скорость, опыт работы с Android и поверили, что наше приложение доставит удовольствие нашим клиентам ».

Компания также предлагает решения для запуска Android на старых устройствах x86 с Windows, чтобы продлить срок службы этого оборудования.

«Мы потратили около полутора лет на создание инфраструктуры», — сказал Гопалан. «Определенно. Это сложная часть, и это действительно создание надежного, надежного механизма, в котором клиенты могут быть уверены, что биты будут передаваться на устройства. И вы также можете откатиться назад, если вам нужно ».

Esper работает с партнерами по оборудованию для запуска устройств, которые с самого начала имеют встроенную поддержку Esper.

Esper заявляет, что в прошлом году он увеличил выручку в 70 раз, количество платежеспособных клиентов — в 8 раз, а количество устройств, на которых работает Esper, — в 15 раз. Поскольку мы не знаем исходных данных, эти цифры бессмысленны, но инвесторы явно верят, что Эспер что-то понимает. Текущие клиенты включают таких, как CloudKitchens, Spire Health, Intelity, Ordermark, Inspire Fitness, RomTech и Uber.