 

Мнение: Ваня, зачем тебе деньги? Бери пример с Манижи

20.05.2021, 20:02, Разное
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Все сейчас рассуждают про Манижу – выиграет она или не выиграет Евровидение с песней про “Русскую женщину”. А я удивляюсь – почему она не взяла для выступления другую свою песенку – про Ваню, которая так и называется Vanya?

Зачем Russian Woman, если есть Vanya? И текст там соответствующий:

Ваня, ты потерял все деньги.
Ты потерял жену.
Ты потерял свою работу.
Но ведь ты все еще жив, Ванья!

Не парься, Ваня,
Даже когда жизнь – полное дерьмо
И некуда бежать.
Ты чего там надумал,
Накрутил себя сам?
Хватит думать, Ваня!
К черту деньги, не кипишуй!
Стремись к цели, Ваня!
Твое тело – твое дело!

И далее Манижа рассказывает о себе: ни к чему твои страдания и слезы, бери пример с меня – я самобытна, я – исключение из правил, не играю в игры, делаю дело – хочешь быть ближе?!

Честно говоря, нет. Но спето весело, в каком-то, похоже, кафедральном соборе. И жизнерадостные негритянки подпевают. Как можно лучше представить Россию на Евровидении? Никак.

UPD. Ой, а вот еще – про деревенскую русско-таджикскую любовь. Отрыв башки! 3 млн. просмотров, между прочим. “Полюбил Ваня узбечку, а может, таджичку”. Видимо, это надо рассматривать как первую серию. “Потерял деньги, жену и работу” (Ванья) – это вторая серия.

Источник: Размышления вольного социолога



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