Академик РАН Бузиашвили объяснил, можно ли предотвратить внезапную сердечную смерть

Ежегодно от внезапной остановки сердца умирают порядка двухсот тысяч россиян. Академик РАН Юрий Бузиашвили объяснил, можно ли предотвратить клиническую смерть.

По данным ВОЗ, частота внезапной остановки кровообращения составляет 30 случаев в неделю на 1 миллион населения. Быстрая кардиальная смерть в течение многих лет остается одной из актуальных проблем здравоохранения в силу медицинской и социальной значимости, а также своего драматизма. Заместитель директора НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева отметил, что даже абсолютно здоровое сердце может остановиться при неожиданной аритмии и одномоментном спазме.

Клиническая смерть – не редкое явление, как среди пожилых людей, так и среди молодёжи, у женщин критический возраст – 40-60 лет, у мужчин – 39-55. Только профильный специалист (кардиолог) оценит, в каком состоянии находится пациент и есть ли угроза для его жизни. При любых отклонениях в самочувствии, будь-то слабость, беспокойство или бессонница, одышка, учащённое сердцебиение или боль в груди, необходимо обратиться за помощью в медицинское учреждение, поскольку самолечение может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем.

Внезапная остановка сердца встречается чаще всего в результате заболеваний сердечно-сосудистой системы. Прекращение кровообращения ведет к гибели клеток коры головного мозга, которые не могут существовать без постоянного поступления кислорода более 5 минут. Факторы риска кардиальной смерти преимущественно те же, что при ишемической болезни сердца: артериальная гипертония и гипертрофия левого желудочка, особенности питания, физическая активность, курение и алкоголь, сахарный диабет, генетика, перенесённый инфаркт миокарда.

Источник: www.m24.ru