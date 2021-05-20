 

Академик РАН Бузиашвили объяснил, можно ли предотвратить внезапную сердечную смерть

20.05.2021, 19:58, Разное
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Ежегодно от внезапной остановки сердца умирают порядка двухсот тысяч россиян. Академик РАН Юрий Бузиашвили объяснил, можно ли предотвратить клиническую смерть.
По данным ВОЗ, частота внезапной остановки кровообращения составляет 30 случаев в неделю на 1 миллион населения. Быстрая кардиальная смерть в течение многих лет остается одной из актуальных проблем здравоохранения в силу медицинской и социальной значимости, а также своего драматизма. Заместитель директора НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева отметил, что даже абсолютно здоровое сердце может остановиться при неожиданной аритмии и одномоментном спазме.

Клиническая смерть – не редкое явление, как среди пожилых людей, так и среди молодёжи, у женщин критический возраст – 40-60 лет, у мужчин – 39-55. Только профильный специалист (кардиолог) оценит, в каком состоянии находится пациент и есть ли угроза для его жизни. При любых отклонениях в самочувствии, будь-то слабость, беспокойство или бессонница, одышка, учащённое сердцебиение или боль в груди, необходимо обратиться за помощью в медицинское учреждение, поскольку самолечение может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем.

Внезапная остановка сердца встречается чаще всего в результате заболеваний сердечно-сосудистой системы. Прекращение кровообращения ведет к гибели клеток коры головного мозга, которые не могут существовать без постоянного поступления кислорода более 5 минут. Факторы риска кардиальной смерти преимущественно те же, что при ишемической болезни сердца: артериальная гипертония и гипертрофия левого желудочка, особенности питания, физическая активность, курение и алкоголь, сахарный диабет, генетика, перенесённый инфаркт миокарда.

Источник: www.m24.ru



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