Киев планирует провести в будущем всеукраинский референдум по Донбассу

Президент Украины провел сегодня большую пресс-конференцию. Среди прочего, он пояснил о планах провести в будущем всеукраинский референдум по Донбассу.

Сегодня состоялась масштабная пресс-конференция Владимира Зеленского, в ходе которой президент Украины отвечал на вопросы журналистов. Среди прочего, спросили лидера страны и о том, каким он видит будущее Донбасса. Как оказалось, Зеленский рассматривает вероятность проведения всеукраинского референдума относительно неподконтрольных на данный момент Киеву частей Луганской и Донецкой областей.

Такой вариант урегулирования кризиса, тем не менее, устраивает не всех на Украине. Так, радикальные и националистические политсилы настаивают на только силовом решении проблемы. Решится ли Киев на реализацию идеи плебисцита о дальнейших взаимоотношениях с населением непризнанных республик, пока не ясно. Из того, что пояснил Владимир Зеленский в ходе конференции, у него есть несколько вариантов для грядущего референдума. При этом подробности разработок, которые уже есть у офиса президента, глава государства не раскрыл.

Напомним, военные действия на востоке Украины продолжаются уже восьмой год. После так называемого «Евромайдана» в 2014 году часть жителей Донецкой и Луганской областей заявили о непризнании новых властей в Киеве и отделении от территории страны. Насколько будет возможно удовлетворить желания как жителей непризнанных республик, так и подконтрольных Киеву территорий, на конференции Владимира Зеленского не рассказали.

Источник: inforeactor.ru