 

“Открыли предупредительный огонь”. В минобороны Армении сообщили о стрельбе на границе с Азербайджаном

20.05.2021, 19:56, Новости дня
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“В приграничной части Гехаркуникской области был зарегистрирован инцидент с участием азербайджанских военнослужащих, пересекших территорию Республики Армения. Около 15.00 было произведено несколько десятков выстрелов, предположительно, в воздух, после чего армянские подразделения открыли предупредительный огонь”, – говорится в пресс-релизе.

В минобороны Армении утверждают, что “командир азербайджанских вооруженных сил связался с командиром армянской части, попросил его прекратить огонь, извинился и сказал, что стрельба была случайной”.

“В вооруженных силах РА предупреждают, что повторение подобных инцидентов будет расценено как умышленная попытка перейти к конфронтации и приведет к соответствующим действиям армянской стороны”, – предупредили в оборонном ведомстве Армении.

Минобороны Азербайджана пока не комментировало эту информацию. По данным ведомства, 20 мая в Азербайджане завершились военные учения.

Контекст:

Инцидент произошел после завершения конфликта в Нагорном Карабахе. Там 27 сентября 2020 года вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. В тот же день в Армении было объявлено военное положение. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Обе страны объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

В декабря стороны договорились об обмене пленными в формате “всех на всех”. Российское агентство РБК в апреля писало, что Армения выполнила договоренность, тогда как в армянском списке на обмен по-прежнему значились более 140 имен. В МИД Азербайджана пояснили, что эти люди не подлежат обмену, так как часть из них задержали после окончания боевых действий, а другие подозреваются в наемничестве, терроризме и военных преступлениях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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