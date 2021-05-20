Если “Северный поток – 2” будет реализован, это будет поражение американской дипломатии – Кулеба

“Официальная позиция США остается неизменной. Они считают, что “Северный поток – 2″ является плохим проектом и ненужным проектом. И они пытаются, как они утверждают, остановить этот проект – просто в менее конфликтный способ”, – сказал Кулеба.

Он допустил, что, возможно, американская дипломатия избрала “более гибкий способ помешать реализации проекта”.

“Но если это проект таки будет реализован, то тогда получается, что это будет поражение американской дипломатии”, – отметил Кулеба.

По мнению главы МИД Украины, возможный отказ от санкций к проекту “Северный поток – 2” может свидетельствовать о том, что отношения Вашингтона с Берлином есть “фундаментально важными” для США.

“Но очень не хочется видеть, что отношения с Германией есть более важными чем отношения с другими, более преданными друзьями и партнерами США в Центральной Европе. Это не только Украина – это и Польша, и Словакия, и ряд других стран, – подчеркнул Кулеба. – Нельзя укреплять отношения с одним другом за счет отношений с другими друзьями”.

Глава МИД добавил, что когда делается такая политика в отношении Германии, то “есть еще один бенефициар этой политики – это РФ”.

Контекст:

О том, что администрация президента США Джо Байдена пока не будет вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG, сообщило 18 мая издание Axios. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. Администрация Байдена выступала решительно против строительства “Северного потока – 2”.

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись. Строительство заморозили, когда было достроено 93% газопровода, сообщила компания-оператор Nord Stream 2 AG. Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

Стоимость проекта “Северный поток – 2” – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.

—