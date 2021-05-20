Мнение: Любовь, смерть и роботы. Сезон 2

Вчера, пока торчал в аэропорту "Домодедово" (рейс на 3 часа задержали), отсмотрел 2-й сезон сериала "Любовь, смерть и роботы".

Как и ранее, это сборник анимационных работ в различной визуальной стилистике (как это еще было в "Аниматрице"), каждая из которых рассказывает одну короткую фантастическую историю или зарисовку на тему известных сюжетов научной фантастики. Такой себе аналог книжных сборников фантастических рассказов.

Первый сезон был весьма неплох, хотя и не все серии были столь уж интересны. Тем не менее, для фантастической анимации он стал своеобразным событием.

Второй сезон вместо 18 серий предлагает всего 8, из них некоторые по 5-6 минут. По-факту, за вычетом титров, весь сезон можно посмотреть часа за 1,5. А потом еще 1-1.5 года ждать 3-й сезон из 8 серий. Жизнь – боль.

Визуально, все как обычно на высоте – разнообразные стили CGI и рисованной анимации приятно радуют глаз. К картинке особых вопросов нет. А вот к содержанию вопросы есть.

Выбранные истории по большей части вторичны и являются упрощенной перелицовкой известных фантастических сюжетов.

Тот же спятивший пылесос-убийца из первой серии, напоминают серию из "Черного зеркала" с робо-собакой-убийцей. А потом еще в серии "Бункер" снова взбесившийся робо-пес.

Или вот серия про полицейских убивающих детей в мире бессмертных. По сути, это концепция "451 по Фаренгейту", только вместо сжигания книг местные "пожарные" тут отстреливают незаконно рожденных детей, а один из них начинает что-то чувствовать.

Или например серия про траву и "морлоков". Не так давно смотрел какой-то фильм про потерявшихся в высокой траве и таким же посылом – не ходите в поля высокой травы, там всякая хрень происходит.

Так что чем-то интересным сериал прямо скажем не порадовал. Стоит лишь отметить последнюю серию с трупом великана на пляже. Она получилась с претензией на философские рассуждения о бренности бытия.

Улыбнула и запомнилась разве что совсем коротенькая серия про то, кто на самом деле приносит подарки на Новый Год.

В общем, если у вас были большие ожидания после первого сезона, то они скорее всего не оправдаются.

На выходе получился достаточно стерильный коммерческий продукт, с красивой и яркой упаковкой и крайне вторичными историями. Форма тут явно задавила содержание.

Впрочем, на фоне того, что сейчас снимают в жанре научной фантастики, данный продукт вполне себе ничего, а то в апреле как-то глянул два новых фантастических фильма с Брюсом Уиллисом, вот уж где страх, ужас и профессиональная деградация.

Посмотрим, может быть к 3-му сезону авторы смогут снова чем-то удивить.

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