В Екатеринбурге сотрудников полиции обвинили в рэкете

Сотрудники отдела по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета по Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении трех оперативников УВД Екатеринбурга, передает URA.Ru. Их обвиняют в вымогательстве взятке, иначе говоря – в рэкете.

По версии обвинения, правоохранители вычислили наркоторговца. Для того, чтобы позволить ему ускользнуть от наказания, они потребовали взятку в размере полумиллиона. Полицейские лично получили у него 285 тысяч, а остаток он перевел посреднику.

Теперь силовики вычисляют, кто еще мог быть причастен к деятельности оборотней в погоне. В частности, не исключается, что в рамках ОПГ действовал и другой полицейский Екатеринбурга, который подкупил бомжа в обмен на признание вины в торговле взрывчаткой.