 

16 домашних зверушек, которые показывают такие эмоции, будто учились у лучших драматургов мира

20.05.2021, 19:24, Разное
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В каждом из нас есть талант. У кого-то руки золотые, у других голова светлая, а третьи просто прирожденные лицедеи, в них дремлет актерский талант! А бывает, что уже давно проснулся, просто не свезло в этот раз реинкарнироваться в человека, попали в тело песика или котика. Но разве такое ограничение остановит от того, чтобы показать подлинные эмоции? Конечно, нет! Вот и показывают они все, на что способны, на радость хозяевам и всем остальным.

С таким взглядом она будет получать все, что захочет

Это называется улыбка бабочки

Попробуйте с первой попытки отыскать самого фотогеничного персонажа на фото

Всем своим видом показывает сильное удивление

Делает так, потому что может

Вот с таким выражением морды и надо бороться с папарацци

Истинное наслаждение выглядит примерно так

То ли просто зевает, то ли ошалел от того, что творится снаружи

Легкое недовольство на всю Вселенную

Вот как нужно выражать свой восторг!

Когда узнал нечто новое и очень важное

Если вы не видели, как выглядит экзистенциальный кризис, смотрите

Собака-улыбака, новая версия

Она знает, как произвести правильное впечатление

Если уж получилось прокатиться на руках у человека, надо отрываться по-полной!



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