18 примеров что бывает, когда креатив бьет фонтаном, ручки неистово чешутся, а остановить некому

Чем творчество отличается от ремесла? Во втором случае есть и цель, и план, и видение конечного результата, как следствие – понимание, сколько труда вложить и когда остановиться. А при творческом начинании в лучшем случае где-то впереди маячит смутный образ того, что хочется получить в итоге. Немудрено, что некоторые люди в погоне за ним переходят все границы, а остановить их зачастую просто не успевают. И тогда на свет появляется вот такое.

Эта кровать хоть не съест ночью?



Детишкам такой пикап, наверное, очень понравится



Из старой ванны, оказывается, можно сделать садовую мебель



Некоторые владельцы автомобилей готовы приложить максимум усилий, чтобы выделиться из потока



Очки истинного фанат салата



Революционный метод подогреть еду, когда сломалась микроволновка



Мотоциклы бывают разные, но такого ещё мир не видел



Вместо покупного масляного барашка на Пасху решил сделать его сам. Вот, любуйтесь!



Прямо завидно, так круто вышло! Теперь и я себе хочу чего-то эдакого.



Подарок-намек для коллеги, который большую часть дня там проводит



Это же сколько труда вложено в то, чему и название подходящее придумать не удается?!



Когда единственный игровой гаджет, который ты можешь себе позволить, выглядит вот так



Прикол в том, что это можно использовать по назначению, если не боитесь выглядеть смешно и нелепо



Выглядит практично, хотя идея давно устарела



Всем любителям консервированной фасоли посвящается



Если это конечный вариант отделки, то к автору слишком много вопросов

